DSV'61 doet zichzelf tekort met punt in Oene

Zwart Wit'63 in ondertal langs Rood Wit'58

17:47 Dat spelen met tien tegen elf niet per definitie nadelig uitpakt, werd zaterdagmiddag in Harderwijk weer eens op klassieke wijze in de praktijk gebracht. Vanaf het moment dat Zwart Wit’63 met tien tegen elf kwam te staan tegen Rood Wit’58, poetste het de 1-0 achterstand in korte tijd weg om alsnog met een 2-1 overwinning van het veld te stappen.