DSV '61 pakt thuis eerste punt tegen Zwolsche Boys, weer geen thuiszege

DSV is het begin van de wedstrijd gevaarlijk in de omschakeling. Vooral Gerrit Hoekert sticht gevaar. Zwolsche Boys mag het spel maken, maar creëert nauwelijks mogelijkheden. Na elf minuten spelen krijgt Hoekert een enorme kans op de 1-0. Hij krijgt de bal niet in het netje. Daarna scoort Melvin Hofman voor Zwolsche Boys, maar het doelpunt wordt afgekeurd wegens buitenspel.