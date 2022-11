Dubbele cijfers in Emmeloord, HHC blijft in de race, Staphorst stelt teleur en Berkum op weg naar boven

Overzicht ZwolleHHC Hardenberg heeft tegen Kozakken Boys de derde overwinning op rij geboekt. Een eigen goal in de slotfase was het winnende doelpunt. Berkum won ook, waardoor het uit de gevarenzone klimt. Staphorst beleefde een mindere dag, want zij kwamen niet verder dan een gelijkspel tegen hekkensluit Excelsior’31. Dit en nog veel meer in onderstaand overzicht, dat voortdurend wordt aangevuld.

Tweede divisie

HHC pakte op De Boshoek pas in de voorlaatste minuut de winst tegen Kozakken Boys. Het werd 2-1 door een eigen doelpunt van de bezoekers. Na ruim twintig minuten kwam de thuisclub op 1-0 door een treffer van Matthijs Hardijk. Na de thee kwamen de gasten uit Werkendam langszij via een penalty. Lowie van Zundert verzilverde de strafschop en scoorde daarna nog een keer, maar wel in het verkeerde doel. Dankzij de late goal en moeizame winst blijft HHC meedoen in de titelstrijd, de achterstand op koploper AFC is een punt.

HHC Hardenberg - Kozakken Boys 2-1 (1-0). 23. Matthijs Hardijk 1-0, 62. Lowie van Zundert 1-1 (strafschop), 89. Van Zundert 2-1 (eigen doel).

Zaterdag

Derde divisie

Staphorst heeft verzuimd om een kleine buffer op te bouwen ten opzichte van de degradatiezone. Tegen hekkensluiter Excelsior’31 kwam de ploeg van Karlo Meppelink niet verder dan 0-0. De kwaliteitsarme wedstrijd werd pas na rust enigszins het aanzien waard. Staphorst drukte en zag zowel voor als na rust een goal afgekeurd worden. In de laatste tien minuten voorkwam doelman Jorick Maats met twee geweldige reddingen dat de ploeg uit Rijssen de drie punten mee naar Twente nam.

Staphorst - Excelsior’31 0-0.

Het noodlijdende Urk heeft de wedstrijd tegen topploeg GVVV nipt met 2-3 verloren. De thuisploeg begon getergd tegen de nummer twee. Met een stormachtig offensief werd GVVV met de kont tegen de eigen doel gedrukt. Meer dan een afgekeurde goal van Hessel Snoek en twee kansen voor Klaas Romkes leverde het echter niet op. Uit de allereerste gevaarlijke tegenaanval scoorde GVVV-speler Genrich Sillé de 0-1. Geschrokken van deze nieuwe tegenslag werd Urk alleen vlak voor rust weer gevaarlijk via (opnieuw) Romkes. In de tweede helft speelde Urk onzorgvuldig. Toch kreeg de ploeg na de snelle 0-2 van Mats Grotenbreg de wedstrijd weer op spanning. Klaas Romkes maakte de aansluitingstreffer, maar een eigen goal van Riekelt Jan Brands bracht de marge weer op twee. In de slotfase maakte invaller Andreas Gnodde de 2-3. De gelijkmaker wilde niet meer vallen op De Vormt.

Trainer Gert Jan Karsten noemde de nederlaag onnodig. ,,We speelden een uitstekende eerste helft, maar vielen na rust wat terug. We maakten opnieuw de kansen niet af en dat brak ons weer op. Een gelijkspel tegen deze absolute kampioenskandidaat was zeker op z’n plaats geweest.”

Urk - GVVV 2-3 (0-1). 13. Genrich Sillé 0-1, 55. Mats Grotenbreg 0-2, 57. Klaas Romkes 1-2, 83. Riekelt Jan Brands 1-3 (eigen doelpunt), 87. Andreas Gnodde 2-3.

Vierde divisie B

Na een slechte seizoensstart heeft Berkum de smaak volledig te pakken. Tegen Huizen werd de vierde zege geboekt in de laatste vijf wedstrijden: 0-2. Trainer Arno Hoekstra was dan ook een tevreden man. ,,In de eerste helft waren we oppermachtig. Het was niet vreemd geweest als we drie of vier doelpunten hadden gemaakt in plaats van één. Na rust had Huizen iets meer balbezit, maar zijn we niet echt in de problemen geweest.” Door de goede reeks sluipt Berkum weg uit de gevarenzone.

Huizen - Berkum 0-2 (0-1). 12. Martijn Brakke 0-1, 80. Mike van Ekeren 0-2.

In de absolute slotfase heeft SC Genemuiden drie punten overgehouden aan het treffen met Flevo Boys: 1-2. De druiven waren bijzonder zuur voor de Emmeloorders, die op basis van de tweede helft volkomen verdiend gelijk maakten. Dat leek de einduitslag te worden tot Matthias Breman in praktisch de laatste seconde snoeihard uithaalde. Via de binnenkant van de paal sloeg de bal in het doel, waarna alles en iedereen in het Genemuider kamp compleet uit de plaat ging.

Flevo Boys - SC Genemuiden 1-2 (0-1). 43. Rens van Benthem 0-1, 65. Thomas Potters 1-1, 90+4. Matthias Breman 1-2.

d’Olde Veste’54 is er niet in geslaagd om koploper Eemdijk te verrassen. In Steenwijk eindigde het treffen in 3-5. De bezoekers gingen efficiënter om met de kansen en liepen voor rust al uit naar 0-3. Olde Veste trof twee keer de paal en deed dat na rust nog een keer. Bij een 1-5 achterstand maakten Niels ten Veen en Jason Huisman in de slotfase de stand iets draaglijker. Volgende week gaat de hekkensluiter op bezoek bij de nummer voorlaatst, SDV Barneveld.

d’Olde Veste’54 - Eemdijk 3-5 (0-3). 25. Nsingi 0-1, 35. Van den Dikkenberg 0-2, 42. Bouw 0-3, 48. Van den Dikkenberg 0-4, 50. Jeffrey Dijkstra 1-4 (strafschop), 75. Bouw 1-5, 83. Niels ten Veen 2-5, 86. Jason Huisman 3-5.

Eerste klasse E

Asv Dronten speelt een aantal duels op rij tegen fysiek sterke ploegen. Epe is er daar eentje van. De boodschap van Dronten-trainer Patrick Posthuma was daarom duidelijk: ,,Probeer om voetballend gezien tot oplossingen te komen. Van achteruit dus verzorgd opbouwen en er op letten dat je bij balverlies geen counter tegen krijgt. De jongens hebben gewoon heel goed gespeeld en dik verdiend gewonnen.” Zeker 75 minuten dicteerde Dronten het spel. Voor rust scoorde Timmer. Na rust scoorde Meulens. Eindstand 0-2.

Epe – asv Dronten 0-2 (0-1). 37. Martijn Timmer 0-1, 62. Rihairo Meulens 0-2.

Na de dikke nederlaag van vorige week (1-10 tegen Quick'20), was deze 1-4 zege écht iets wat Go-Ahead Kampen nodig had. Trainer Erwin Brem: ,,Voor de spelers, de staf maar gewoon voor de hele vereniging waren deze drie punten hard nodig.” De basis voor de zege bij nummer laatst Hulzense Boys legt de ploeg in de eerste helft. Brem: ,,Dankzij goed veldspel stond het 0-3. Na rust speelde Hulzense Boys heel opportunistisch, met veel lange ballen. Dan moet je die eerste tien minuten even overleven en dat hebben we gedaan.”

Hulzense Boys – Go-Ahead Kampen 1-4 (0-3). 22. Dennis van der Wal 0-1, 30. Wilbert Wessels 0-2, 37. Nico Veldman 0-3, 70. Brian Hellendoorn 0-4, 90. Menno Kamphuis 1-4. Rode kaart: 85. Casper van der Veen (Hulzense Boys, overtreding).

Geen kans weggegeven, zelf wat pech gehad in de afronding. Het duel tussen KHC en Quick’20 om de koppositie bleef steken op 0-0. Volgens KHC-trainer Kenan Durmusoglu had zijn ploeg hier toch moeten winnen. ,,Ik heb een mooie wedstrijd gezien met twee goede teams die veel strijd hebben geleverd. Wij hebben tot twee keer toe de lat geraakt en aan het begin van het duel gelijk al een hele grote kans gehad. Maar die bal wilde er niet in.” KHC blijft ongeslagen en heeft tot nu toe slechts twee tegengoals geïncasseerd.

KHC – Quick’20 0-0.

Berusting bij Bram Freie, de trainer van SVI. Ondanks dat in de laatste minuut de gelijkmaker van Dani van der Steege wordt afgekeurd, kan en moet de trainer leven met het 0-1 verlies tegen DZOH. ,,Over de hele wedstrijd genomen hadden zij er ook gewoon meer recht op.” Beide teams leggen volgens Freie geen beste wedstrijd op de mat. Zijn eigen ploeg SVI gaat achterin al vrij snel één-op-één spelen. Freie: ,,Na die 0-1 hebben we er een spits bij gezet en zijn sneller naar voren gaan voetballen. Maar ook dat mocht niet meer baten.”

SVI – DZOH 0-1 (0-0). 53. Tom Hiemstra 0-1.

Op eigen veld speelt DOS Kampen met 1-1 gelijk tegen SVZW. Trainer Johan Pitstra kan daar prima mee leven. ,,SVZW is gewoon een sterke ploeg en wij hebben echt goed tegen ze gespeeld.” Tien minuten voor rust opende Job ter Burg de score voor DOS, waarna SVZW na rust dankzij een afstandsschot van Bas ter Hogt al vlot langszij kwam. Pitstra: ,,Té vlot als je het mij vraagt. Maar in het resterende deel hebben de jongens veel strijd geleverd. Voetballend gezien wil je als trainer misschien wel meer, maar over werklust heb ik echt niks te klagen.”

DOS Kampen – SVZW 1-1 (1-0). 35. Job ter Burg 1-0, 49. Bas ter Hogt 1-1.

Tweede klasse I

Een bevestiging dat het op de goede weg zit, dat betekent de 3-0 overwinning op OWIOS voor Be Quick’28. De jonge formatie van beginnend trainer Gillian Justiana meldt zich door de tweede driepunter van dit seizoen in de middenmoot, OWIOS blijft onderin hangen.

Be Quick nam na een gelijkopgaande beginfase het heft in handen en had al twee keer de paal geraakt voordat Asse Visscher de 1-0 binnenschoof. De spits was alert bij de rebound van een schot van Sander Aarten. Kort na de pauze scoorde Visscher, overgekomen van Berkum, zijn tweede van de middag en vijfde van het seizoen. De frustraties liepen hoog op bij OWIOS met een rode kaart voor Arjan Boon en wat opstootjes tot gevolg. Explosiegevaar dreigde, maar de lont bereikte het kruitvat niet. Be Quick bleef voetballen en vond makkelijk de vrije man tegen het dolende tiental uit Oldebroek. Jeroah Balubun was twee keer dicht bij de 3-0 met schoten op de lat en het was invaller Robin Gerritsen die de eindstand op 3-0 bepaalde.

Be Quick’28 – OWIOS 3-0 (1-0). 39. Asse Visscher 1-0, 53. Visscher 2-0, 89. Robin Gerritsen 3-0. Rode kaart: 67. Arjan Boon (OWIOS, twee keer geel).

IJVV zat al in de hoek waar de klappen vielen en voorlopig komen de mannen uit IJsselmuiden daar nog niet uit. Tegen VSCO’61 komt de ploeg van Emiel Diender 2-0 achter, maakt na rust de 2-1 en denkt in de laatste minuut zelfs ook nog de gelijkmaker op het bord te krijgen. Diender: ,,Het is gewoon heel zuur dat een zuivere goal dan wordt afgekeurd door een jonge scheidsrechter, die gewoon niet stevig in zijn schoenen stond.”

VSCO’61 – IJVV 2-1 (2-0). 5. Jan van ’t Oever 1-0, 21. Van ’t Oever 2-0 (strafschop), 52. Jonathan van Marle 2-1. Rode kaart: 90. Laurens van Keulen (IJVV, protesteren).

WVF speelt op eigen veld een wedstrijd om gauw te vergeten. Na 90 minuten gaat AGOVV met een 0-4 zege terug naar Apeldoorn. Toch zag het er in het begin van het duel nog hoopvol uit voor de ploeg van Jacob Grooten. WVF kreeg genoeg kansen en met name Bas Koenen zag twee schoten naast het doel van de gasten gaan. Na een 0-1 ruststand liep AGOVV na de thee via een hoekschop (0-2), een strafschop (0-3) en nog een veldgoal uit naar 0-4.

WVF – AGOVV 0-4 (0-1). 30. Luca Bouwmeester 0-1, 50. Steven van Es 0-2, 54. Van Es (strafschop) 0-3, 83. Jeffrey van Amersfoort 0-4. Rode kaart: 85. Armon Veeneman (AGOVV, overtreding).

In Lelystad wordt het ZAC van trainer Arnie Pot naar eigen zeggen afgetroefd door Unicum. ,,Ja, we hebben ons gewoon veel te makkelijk aan de kant laten zetten. En dan doel ik met name op de eerste helft.” Dankzij goals van Lenz, Tokhi en nog een keer Lenz staat het bij rust al 3-0 voor een beter Unicum. Pot: ,,Na rust zag ik wel iets meer durf en lef bij mijn ploeg, zag ik iets meer van ‘hoe het misschien ook had gekund’. Maar toen was het duel al gespeeld.’’

Unicum – ZAC 4-0 (3-0). 9. Jason Lenz 1-0, 28. Youssof Tokhi 2-0, 45. Lenz 3-0, 83. Michel van Aggele 4-0.

Knap gespeeld, maar wederom met lege handen. DESZ speelt tegen Batavia’90 heel compact en houdt de ruimtes klein. Trainer Kelvin Bonhof zag Danny Moorman na een half uur spelen zelfs brutaal de 1-1 maken. Na een uurtje vlagde de grensrechter van DESZ voor buitenspel, maar de scheidsrechter liet doorgaan. Bonhof: ,,Daaruit kwam de 2-1, en dat was echt zonde. Kort voor tijd schoot Danny Moorman nog een bal op de paal, daar hadden we onszelf met een punt kunnen belonen.” Het slotakkoord is voor Batavia’90, dat ook na vandaag nog steeds de ranglijst aanvoert.

Batavia’90 – DESZ 3-1 (1-1). 8. Guido Pauw 1-0, 30. Danny Moorman 1-1, 64. Mohammed Hammouchi 2-1, 90. Pauw 3-1.

Tweede klasse J

Op eigen veld kende Nieuwleusen een makkelijke middag. De Zweef werd met een 4-1 nederlaag naar huis gespeeld. Trainer Jeroen Elzinga: ,,De eerste helft al waren we duidelijk de bovenliggende partij. Voor rust had het al meer kunnen en moeten zijn dan die 3-0.” In de tweede helft kwam de zege geen moment meer in gevaar. Na ongeveer een uur scoorde Thomas Koobs z’n tweede treffer van de middag. Elzinga: ,,Inmiddels hebben we al behoorlijk wat teams uit het linkerrijtje gehad. We doen, zeker voor een promovendus, gewoon leuk mee.”

Nieuwleusen – De Zweef 4-1 (3-0). 5. Randy Vink 1-0, 34. Reinier Meijerink 2-0, 37. Thomas Koobs 3-0, 64. Koobs 4-0, 75. Mark Klein Boonschate 4-1.

Na meer dan 45 jaar wint Gramsbergen weer eens een uitwedstrijd bij Enter Vooruit. De enige treffer van het duel wordt kort na rust gemaakt door Jorn Kremer. Trainer Stephan Rahantoknam: ,,We hebben die eerste helft zó vaak alleen voor de keeper gestaan, dat het echt een wonder was dat het halverwege nog steeds 0-0 stond. We hadden onszelf voor rust al moeten belonen voor het goede spel.” Enter Vooruit kwam ná rust trouwens niet veel beter uit de kleedkamer dan de eerste helft, en de nipte zege kwam daarom niet meer in gevaar.

Enter Vooruit – Gramsbergen 0-1 (0-0). 52. Jorn Kremer 0-1.

FC Meppel heeft in de tweede klasse J zijn vijfde nederlaag op rij geleden. Ditmaal werd thuis met 1-4 verloren van Elim. Hugo Bisschop bracht FC Meppel na de vroege openingstreffer van Daimen Diphoorn nog wel langszij, maar na rust ging het volledig mis. Tim Bos en Mike Doldersum (twee) lieten FC Meppel in mineur achter.

FC Meppel - Elim 1-4 (1-1). 9. Daimen Diphoorn 0-1, 17. Hugo Bisschop 1-1, 51. Tim Bos 1-2, 74. Mike Doldersum 1-3, 76. Doldersum 1-4.

Oost

Derde klasse B

Het dal waarin Lelystad’67 zich begeeft wordt alsmaar dieper. De ploeg van trainer Jaap Millenaar heeft ook op bezoek bij Elspeet flink verloren. De ploeg die aspiraties heeft om ooit weer de beste van Lelystad te worden ging met 7-0 onderuit bij de middenmoter. Met een 3-0 ruststand leek nog niet alle hoop verloren, maar binnen tien minuten na rust stond het al 6-0 en moest Lelystad met 10 man verder. Met een doelsaldo van -42 in een nog puntloos seizoen wordt het steeds uitzichtlozer voor de ploeg.

Elspeet – Lelystad ’67 7-0 (3-0). 10. Niels van der Steeg 1-0, 15. Erwin van Leeuwen 2-0, 45. Van Leeuwen 3-0, 48. Van Leeuwen 4-0, 50. Werner Pluim 5-0, 53. Van der Steeg 6-0, 70. Van der Steeg 7-0. Rode kaart: 54. Calvin Cinqualbre (Lelystad).

De eerste klap is een daalder waard, maar niet voor Swift’64. De ploeg uit Swifterbant kwam al na drie minuten op voorsprong op bezoek bij concurrent ESC. In de kelderkraker bleef het lang 0-1, maar door twee doelpunten binnen vijf minuten na een uur spelen keek de keuze-elf van trainer Arjan ten Hove tegen een 2-1 achterstand aan. Tien minuten voor tijd was daar de 3-1, waardoor de eretreffer in blessuretijd uiteindelijk geen punten wist op te leveren voor de blauwhemden.

ESC – Swift ’64 3-2 (0-1). 3. Stan van Elp 0-1, 62. Sven Wastenecker 1-1, 65. Max Lamberink 2-1, 80. Donny Mulder 3-1, 90. Sean Stenekes 3-2.

Derde klasse C

Zwolsche Boys heeft een knappe overwinning geboekt op VHK. Op bezoek in Sint Jansklooster heeft de ploeg van Freddy Prins een vroege achterstand weten om te buigen naar een 1-2 overwinning, waardoor de volle buit meeging in de tas naar Zwolle. De grootste verrassing van de competitie van vorig seizoen is de huidige jaargang nog een tikkeltje wisselvallig. De ploeg staat op basis van verliespunten nog in de gevarenzone, maar gaat het volgende week opnemen tegen het minstens net zo wisselvallige Hardenberg’85.

VHK – Zwolsche Boys 1-2 (1-1). 15. Mark Kroek 1-0, 39. Benjamin Wever 1-1, 63. Stan van Vilsteren 1-2.

Rico Magsino heeft met zijn Avereest geen partij kunnen bieden tegen titelkandidaat Dieze West. De ploeg uit Balkbrug ging er met 0-3 af tegen de Zwollenaren, waardoor Avereest nu de hekkensluiter is. ,,We konden gewoon niet genoeg weerstand bieden tegen Dieze West, zij hebben een geweldige ploeg. Wij staan niet op de plek waar we horen te staan. We gaan nu belangrijke weken in, waarin ik verwacht dat we zeker punten gaan pakken’’, aldus Magsino.

Avereest – Dieze West 0-3 (0-1). 39. Danni Lohman 0-1, 65. Wahid Shimeri 0-2, 72. Junny Samboe 0-3.

Er was een kansenregen voor FC Ommen in eigen huis tegen Olympia’28, maar het bleef nagenoeg droog: 1-2. De mannen uit Hasselt gingen er met de volle buit vandoor, tot ongenoegen van FC Ommen-trainer Yves Heskamp. ,,Wij krijgen acht dikke kansen, dus we moeten het natuurlijk zelf afmaken. Maar als de grensrechter van onze tegenstander zegt dat hij alles van ons gaat afvlaggen, dan weet je dat het frustrerend gaat worden.’’ De assistent-scheidsrechter heeft twee doelpunten afgekeurd wegens vermeend buitenspel: ,,Ik vind het eigenlijk gewoon zielig’’, aldus Heskamp.

FC Ommen – Olympia’28 1-2 (1-2). 5. Koen Holthof 0-1, 41. Valery Leusink 0-2, 45. Jorn Hekman 1-2.

De actie bij de derby tussen ASC’62 en SC Lutten werd opgespaard en kwam er in een tijdsbestek van tien minuten uit. Tussen minuut 65 en 75 werden drie treffers gemaakt. Door dit resultaat komen de twee ploegen nu in de middenmoot op gelijke hoogte in punten. De grote man was Niek Sterken, hij nam beide treffers van ASC ’62 voor zijn rekening. Beide ploegen staan met negen punten uit zes wedstrijden in de middenmoot.

ASC’62 – SC Lutten 2-1 (0-0). 68. Niek Sterken 1-0, 74. David Koopman 1-1, 77. Sterken 2-1.

Hardenberg’85 heeft drie punten over gehouden aan het duel met DVC Dedemsvaart. Het won met 3-1. Na afloop ging het meer over de blessure van DVC-keeper Jelmer Koes die zich bij de 2-1 verstapte. Hij scheurde zijn kruisband, van de vorige zware kwetsuur was hij net hersteld. Hierdoor waren de koppies van de spelers van DVC meer bij Koes dan bij de wedstrijd. Hardenberg had na de 3-1 genoeg kansen om de score uit te breiden, maar benutte deze niet.

Hardenberg’85 - DVC Dedemsvaart 3-1 (1-1). 35. Daan Valk 0-1, 39. Berend Weiden 1-1, 52. Rick Broek 2-1, 68. Robin van Voorst 3-1.

Derde klasse D

Bergentheim heeft op het eigen sportpark kansloos verloren van Rigtersbleek. De ploeg uit Enschede werd vorig seizoen ongeslagen kampioen in de vierde klasse en lijkt ook dit seizoen hard op weg naar een nieuwe titel, ze staan namelijk zonder puntverlies bovenaan. Bergentheim had bij een stunt een mooie slag kunnen slaan en aansluiting kunnen krijgen bij de top van de derde klasse D, maar de ploeg van Arjan Keuken moet het voor nu doen met een achtste plaats.

Bergentheim - Rigtersbleek 0-4 (0-3). 14. Dylan Rickhoff 0-1, 28. Issy Wevers 0-2, 39. Sam Schukkink 0-3, 54. Rickhoff 0-4.

Het is nog vroeg in het seizoen, maar om te zeggen dat Bruchterveld aan het stunten is kan inmiddels wel gesteld worden. De ploeg van de nieuwe trainer Stephan Bloemendal bleek zelfs op bezoek bij De Esch tot mooie dingen in staat de zijn, Bruchterveld won namelijk met 0-2. Mede hierdoor staat de ploeg op plek twee in de derde klasse D, met slechts één verliespartij. ,,We hebben hier terecht gewonnen met goed voetbal, we hadden ons misschien nog wel wat meer mogen belonen’’, aldus de tevreden Bloemendal.

De Esch - Bruchterveld 0-2 (0-2). 36. Luc Roeleveld 0-1, 41. Richard Snippe 0-2.

Als je na een twintig minuten met 4-0 achter komt te staan, dan weet je dat er weinig te halen valt. Dat is het lot van de nog puntloze hekkensluiter Kloosterhaar op bezoek in Daarlerveen; uiteindelijk verliest de ploeg met 8-1. De moed zakt trainer Paul Ottenhof echter (nog) niet in de schoenen: ,,Volgende week weer een nieuwe ronde en nieuwe kansen. Gelukkig hebben we na volgende week meer spelers tot onze beschikking en ik weet zeker dat we nog punten gaan pakken.”

Daarlerveen – Kloosterhaar 8-1 (4-0). 3. Joel van Goor 1-0, 6. Lars Reekers 2-0, 15. Stef Reekers 3-0, 22. Lars Reekers 4-0, 57. Boris Wijngaarden 4-1, 78. Melvin Hulsegge 5-1, 80. Lars Reekers 6-1, 84. Stef Reekers 7-1, 90. Daniël Derks 8-1.

Mariënberg zit in een wisselvallig seizoen waar het kwartje nog vaker de verkeerde kant opvalt dan de goede kant. De belangrijke kelderkraker op bezoek bij DES is met 1-0 verloren gegaan. ,Bij Mariënberg is de accu niet echt opgeladen’, aldus de befaamde Twitteraar van de club uit het Vechtdal. Na een klein half uur kwam de ploeg van trainer Arjan Visscher op achterstand door een kopbal, zij kwamen deze klap niet meer te boven.

DES – Mariënberg 1-0 (1-0). 26. Mathijs Geugies 1-0.

Vierde klasse D

BAS heeft de smaak te pakken. Na twee ruime overwinningen op WZC en ZVV’56 (respectievelijk 4-1 en 1-6), werd ook Noord Veluwe Boys eenvoudig aan de kant gezet: 7-2. Mike Geres was de uitblinker met drie doelpunten in de eerste helft. ,,Halverwege stonden we al 4-0 voor, dus toen was de wedstrijd in principe al beslist. De tweede helft speelden we een stuk minder goed, maar 7-2 is een mooie uitslag”, zei trainer Jeroen van den Berg.

BAS - Noord Veluwe Boys 7-2 (4-0). 11. Mike Geres 1-0, 24. Geres 2-0, 30. Bennet van Veen 3-0, 45. Geres 4-0, 52. Van Veen 5-0, 73. Jayson Eyega 5-1, 78. Robert Fuchten 5-2, 85. Leander Touw 6-2, 90. Yuri van den Dikkenberg 7-2 (strafschop).

Vierde klasse E

’s-Heerenbroek heeft zaterdagmiddag geen beslag op de eerste periode weten te leggen. Op het eigen sportpark Broekerland werd er met 0-2 verloren van MSC. Terecht, zegt ’s-Heerenbroek trainer Freddie van den Burg. ,,De inzet was prima. Daar wil ik ze voor complimenteren, maar het was hem niet vanmiddag. Een wedstrijd met twee gezichten.” MSC-trainer Guido Wind knikt instemmend. Volgende week tegen Zalk heeft ’s-Heerenbroek een nieuwe kans.

‘s-Heerenbroek - MSC 0-2 (0-2). 19. Naoufel Essayah 0-1, 35. Björn Lefferts 0-2.

Na drie nederlagen op rij heeft HTC weer weten te winnen. Nummer twee Wilsum werd in Zwolle met 3-0 verslagen. HTC-trainer Elvin Matuankotta zag wat het verschil maakte ten opzichte van de laatste weken: ,,We hebben achterin minder weggegeven. Dat was de basis voor deze verdiende overwinning. Nu is het hopen dat we dit door kunnen trekken, want het zit allemaal dicht bij elkaar. Elke wedstrijd is een finale.”

HTC - Wilsum 3-0 (1-0). 25. Daan Wissink 1-0, 76. Quinton Justiana 2-0 (strafschop), 90. Luuk Beekmans 3-0.

Rode kaart: 90. Joram Riezebos (Wilsum, 2x geel).

In de vierde klasse E had CSV’28 weinig moeite met Wijthmen. De bezoekers uit Stadshagen kwamen in het eerste kwartier lichtjes in de problemen, kregen ook een tegentreffer om de oren, maar stelden nog voor de pauze ruimschoots orde op zaken: 1-5. ,,De tweede helft was niet best”, zag CSV-trainer Berry Mulder. ,,Logisch natuurlijk, dat het inzakt. Gebeurt het niet, dan denk ik dat we hier dubbele cijfers halen.” Dankzij verliespartijen van concurrenten ’s-Heerenbroek en Wilsum, staat CSV nu tweede op de ranglijst, drie punten achter koploper ’s-Heerenbroek. ,,We zijn vandaag spekkoper. Ook wel eens lekker.”

Wijthmen - CSV’28 2-7 (1-4). 11. Jari Ebeling 1-0, 21. Jay Frederiks 1-1, 23. Thomas Smedema 1-2 30. Quinten van de Streek 1-3, 43. Jon Lieben 1-4, 45. Van de Streek 1-5, 50. Thomas Smedema 1-6, 60. Tom Diepman 2-6, 89. Wouter Klei 2-7.

Ulu Spor heeft een minimale, maar belangrijke overwinning geboekt op Zalk: 1-0. Door de zege komt de ploeg van Kamil Tasdan op gelijke hoogte met Zalk en houdt zij aansluiting met het belangrijke linkerrijtje. ,,We hebben zoveel kansen gehad, maar we vergaten te scoren. Zo bleef het spannend, helemaal toen Zalk op het eind nog wat wilde forceren. Gelukkig hebben we stand gehouden”, aldus Tasdan. Ulu Spor staat achtste, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld en staat slechts vijf punten achter de tweede plek.

Ulu Spor - Zalk 1-0 (1-0). 32. Sertac Yilmaz 1-0.

Reaal Dronten verloor vorige week maar liefst met 1-6 van Wilsum en dus moest er een reactie komen. Op bezoek bij VSW stond er na negentig minuten 1-5 op het scorebord, een uitslag waar trainer Burak Yargan tevreden mee was: ,,Vorige week was gewoon niet goed, maar vandaag hebben we ons weer laten zien. De eerste helft was uitstekend. Na de rust was het voetballend wat minder, maar toen hebben we arbeid geleverd en stonden we uitstekend.”

VSW - Reaal Dronten 1-5 (0-3). 5. Nabil Essaddouqi 0-1, 17. Essaddouqi 0-2, 27. Madih Doufikar 0-3, 61. Joey Platenkamp 1-3, 78. Richendly Richards 1-4, 90. Doufikar 1-5.

Aan de hand van de gebroeders Van der Haar heeft Alcides een eenvoudige zege geboekt op Kampen. Halverwege stond het 3-0; in de tweede helft scoorde de ploeg van Carl Furda er nog eens drie: 6-0. Bij elke goal was minimaal één van de broers Van der Haar betrokken. Ramon, Jurre en Sebas van der Haar maakten alledrie een doelpunt en laatstgenoemde gaf ook nog eens drie assists. Een ruime overwinning dus, waardoor Alcides opklimt naar de derde plek. Kampen blijft elfde.

Alcides - Kampen 6-0 (3-0). 31. Thomas Bos 1-0, 41. Ramon van der Haar 2-0 (strafschop), 44. Jurre van der Haar 3-0, 64. Jorrik Arends 4-0, 70. Niels Hilgenga 5-0, 90. Sebas van der Haar 6-0.

Vierde klasse F

SVV’56 verloor met 0-2 van Mariënheem. Trainer Jeroen Noordegraaf zag waar het aan lag: ,,Tot aan het zestienmetergebied hadden we het betere van het spel, maar daarna hield het op. We verdienden om te winnen, maar als je niet scoort dan win je logischerwijs ook niet. We hebben geen killers.” De ploeg uit Sibculo wacht nog altijd op haar eerste driepunter. Noordegraaf: ,,Vanaf nu laten we de as staan tot 17 december. Er moeten wat automatismen in de ploeg komen, zodat het hopelijk op de lange termijn beter gaat.”

SVV’56 - Mariënheem 0-2 (0-1). 3. Twan Neimeijer 0-1, 90. 0-2.

Bij Lemele - MVV’69 stond uiteindelijk 1-3 op het scorebord, maar de uitslag was niet het verhaal van de middag. Binnen één minuut werd de wedstrijd namelijk stilgelegd, om vervolgens drie kwartier later pas hervat te worden. Aanleiding hiervoor was een botsing tussen Lemele-doelman Ruan Weelink en de spits van MVV. ,,Ruan had zijn wenkbrauw los liggen en zijn neus was kapot. De ambulance moest erbij komen en zij zijn nu naar het ziekenhuis. Het is nog even afwachten hoe het met de jongens is, maar laten we hopen dat het goed gaat. Dat is het belangrijkste”, zei Lemele-trainer Harry Warmelink.

Lemele - MVV’69 1-3 (0-1). 15. 0-1, 62. 0-2, 65. Melvin Bakhuis 1-2, 86. 1-3.

Vrouwen

Topklasse

De vrouwen van Be Quick’28 hebben een prima resultaat overgehouden aan de uitwedstrijd bij nummer twee Saestum: 1-1. ,,Saestum heeft een goede ploeg. Wij konden aan het begin niet de rust bewaren, waardoor Saestum een aantal grote kansen kon creëren. Toch kwamen wij uit het niets op 0-1. Na rust kwamen zij snel op 1-1, waarna het een leuke wedstrijd werd om te zien met kansen voor beide teams. 1-1 is een terechte uitslag”, aldus trainer Edward Sijahailatua.

Saestum - Be Quick’28 1-1 (0-1). 30. Pien Hindriksen 0-1, 50. 1-1.

Noord

Derde klasse D

DKB heeft duur puntverlies geleden tegen SJS. Op bezoek bij de ploeg uit Stadskanaal kwam de formatie van trainer Jan-Otto Benjamins niet verder dan 1-1, na een vroege voorsprong. Berny Renker was de gevierde man, maar vlak na rust werd de score gelijkgetrokken door een strafschop. Als De Krimse Boeren had gewonnen konden ze belangrijke stappen maken op de ranglijst in de strijd tegen degradatie, vooralsnog blijft het ontzettend spannend in de kelder van de derde klasse D.

SJS – DKB 1-1 (0-1). 20. Berny Renker 0-1, 52. 1-1 (strafschop).

Vitesse’63 heeft belangrijke punten gepakt in de strijd voor handhaving. De ploeg uit Koekange ontving in eigen huis WVV, dat met lege handen weer naar huis is gestuurd. Na een kwartier was het Lars Heuvelman die de gastheren op voorsprong zette, vlak na rust verdubbelde Jeroen van den Berg de voorsprong. Na een uur maakte WVV nog een aansluitingstreffer, maar meer dan dat werd het niet.

Vitesse’63 – WVV 2-1 (1-0). 15. Lars Heuvelman 1-0, 52. Jeroen van den Berg 2-0, 60. Marc Drenth 2-1. Rode kaart: 90. Aaron Huizingh (WVV, 2x geel).

Vierde klasse A

Tollebeek leek alles voor elkaar te hebben toen ze vlak na de rust de 0-2 maakte, maar niks bleek minder waar. Thuisploeg AVC gooide alles om en probeerde de achterstand in te halen, met succes. Binnen acht minuten kreeg de formatie van trainer Jan Jonkers vier treffers om de oren, waardoor het toch met lege handen huiswaarts keerde. Het is nog steeds spannend in de top van de vierde klasse A. De nummers twee (AVC), drie en vier staan op dertien punten, Tollebeek volgt met elf.

AVC – Tollebeek 4-2 (0-1). 21. Marijn Brandsema 0-1, 47. Willem Hulsebosch 0-2, 54. Johannes van der Veen 1-2, 59. Jorik van der Veen 2-2, 62. Johannes van der Veen 3-2, 64. Johannes van der Veen 4-2.

SVN’69 heeft voor het eerst dit seizoen niet verloren, het was gelijk een voltreffer! In eigen huis won de hekkensluiter met 3-1 van de nummer voorlaatst, Creil-Bant. ,,Ik zei tegen mijn jongens al dat het echt niet mooi hoefde vandaag, zolang we maar zouden winnen. Het was echt heel slecht, maar de punten zijn van ons!’’, aldus een tevreden SVN-trainer David Leeuw. Door deze overwinning staat de ploeg van Leeuw op drie uit zeven, evenveel punten als de ploeg uit Bant.

SVN’69 - Creil-Bant 3-1 (1-1). 2. Luuk Veendrick 0-1, 9. Niels Vriend 1-1, 52. Vriend 2-1, 86. Leon Wessel 3-1. Rode kaart: 62. René Ballast (Creil-Bant).

Door een 0-2 zege bij Tonego is Nagele nu stevig in de subtop genesteld, terwijl de thuisploeg onderaan de middenmoot hangt. Nagele was voor rust fel in de duels en koppelde snelheid en kracht aan goed voetbal. De 0-1 van Emiel Krops was daar een mooi voorbeeld van. Krops speelde zijn man uit, ging de één-twee aan met Ad Withaar en sprintte de diepte in. Naar binnen snijdend schoot hij hard de eerste van de middag binnen. Na rust was het juist Tonego dat aandrong en het was zelfs niet te merken dat het een halfuur met tien man stond. Nagele bleef echter overeind en gooide het duel via een vrije trap in het slot.

Tonego - Nagele 0-2 (0-1). 29. Emiel Krops 0-1, 87. Remon Kappers 0-2. Rode kaart: 60. Sjoerd Tuinhof (Tonego).

Vijfde klasse A

Ens - Blokzijl 5-0, Espel - HJSC 1-3.

Vijfde klasse G

Nieuw Balinge - Steenwijker Boys 2-5, Steenwijk - CEC 5-1, SVBS’77 - Zuidwolde 0-2.

Zondag

Vierde divisie A

Voor de vijfde keer op rij heeft Alcides verloren zonder zelf een goal te maken. En dat gaat de ploeg uit Meppel niet in de koude kleren zitten: het vertrouwen wordt met de week minder. Een flinke meevaller kan de ploeg van Wilko Niemer wel gebruiken. ,,We krijgen klap op klap, ik hoop dat we snel weer wat positiefs ervaren”, zegt de trainer met meer vrees dan hoop. Wie weet wordt Alcides volgende week in de derby tegen Hoogeveen getrakteerd op een flinke dosis positiviteit.

VOC - Alcides 2-0 (1-0). 15. Yannick Koevermans 1-0, 50. Tim Zeller 2-0.

Tweede klasse I

Lemelerveld liet op eigen veld geen spaan heel van Eilermark: 5-2. Trainer Ruben Kloosterman was vanzelfsprekend dik tevreden. ,,Ik vind dat we een prima wedstrijd gespeeld hebben vandaag. Met de rust was het al 3-1 en in de rust heb ik gezegd dat we de lijn van de eerste helft door moesten trekken. Direct na rust maken we de 4-1 en dan is het gespeeld”, zei Kloosterman na afloop. Door de tweede overwinning van het seizoen vindt Lemelerveld zich terug op de achtste plek op de ranglijst en is de achterstand op koploper Bon Boys slechts vier punten.

Lemelerveld - Eilermark 5-2 (3-1). 17. Stijn Kogelman 1-0, 23 Job Heerink 2-0, 36. Youri Bont 2-1, 40. Heerink 3-1, 55. Stan Reimink 4-1, 65. Kogelman 5-1, 90. Dayiem Hayta 5-2.

Oost

Vierde klasse G

Hoonhorst heeft bij De Gazelle eindelijk de eerste overwinning van het seizoen geboekt (3-4). Voorzitter Luc Diepman was er maar wat blij mee. ,,Dit hadden we wel even nodig. In de allerlaatste minuut was het Dion Diepman die de winnende maakte. Het was een open wedstrijd dat beide kanten op kon. De Gazelle is een oud en irritant team, daar hadden we het lastig mee. Voor rust was het al 1-3, maar ze kwamen toch weer terug.”

De Gazelle - Hoonhorst 3-4 (1-3). 13. Kristian Mulder 0-1, 34. 1-1, 35. Igor Smook 1-2, 43. Sten Klein Herenbrink 1-3 (strafschop), 85. 2-3, 87. 3-3. 90. Dion Diepman 3-4.

Vijfde klasse E

Batavia’90 - DAVO 0-2, Emst - SV Zwolle 1-1.

Eerste klasse E

Dalfsen - GVAV-Rapiditas (14.00).

Tweede klasse J

SC Emmeloord beleefde een wereldmiddag tegen HODO: ze wonnen met maar liefst 10-0! ,,Het was ook zeker niet geflatteerd”, benadrukt oefenmeester Robert Staarman na afloop. Bij een 6-0 ruststand en een rode kaart voor de bezoekers leken al snel alle seinen op groen te staan voor een score in de dubbele cijfers, maar de Emmeloorders hielden het lang spannend. In het tweede bedrijf misten ze veel kansen, maar scoorden ze in de laatste twee minuten toch nog de negende en tiende treffers. Na een slechte seizoensstart met twee nederlagen werd tegen HODO alweer de vijfde overwinning op rij geboekt, waardoor de SC zichzelf terugvindt op de tweede plaats.

SC Emmeloord - HODO 10-0 (6-0). 6. Marc Loosman 1-0, 17. Olav Sieljes 2-0, 31. Sieljes 3-0, 35. Wouter van der Velden 4-0 (strafschop), 38. Van der Velden 5-0, 40. Van der Velden 6-0, 52. Jeroen Sipma 7-0, 68. Loosman 8-0, 89. Loosman 9-0, 90. Sipma 10-0.

Rode kaart: 34. Stanley Snijder (doelman HODO).

Aan de hand van een weergaloze Roy Visscher heeft VENO een punt gepakt tegen EMMS. In Vollenhove stond de eindstand al na elf minuten op het scorebord. Beide teams scoorden niet alleen één goal, maar ook ieder een rode prent. In de slotfase kreeg de thuisploeg nog dé kans op de overwinning, maar die was niet aan spits Frank Post besteed. ,,Dat zijn momenten waarop we de wedstrijd moeten beslissen”, weet ook Visscher. Dat doen ze niet en dus blijft zijn club steken op één overwinning na zeven wedstrijden.

VENO - EMMS 1-1 (1-1). 7. Jord Anbergen 0-1, 11. Roy Visscher 1-1.

Rode kaart: 67. Jod Zomerman (VENO), 86. Moehjiddin Brinkman (EMMS).

Noord

Derde klasse A

FC Oldemarkt begon aan het seizoen met drie overwinningen, maar moet daarna evenveel verliespartijen incasseren. De derde is de derby tegen Steenwijkerwold. Oldemarkt-trainer Gregory Wismeijer baalt van de goals die zijn ploeg tegen kreeg. ,,Steenwijkerwold was simpelweg een maatje te groot, maar hoe we de tegengoals weggeven, is onnodig.” Een zeer onnodig veroorzaakte strafschop en een communicatiefout zorgen ervoor dat de bezoekers niet met 1-0, maar 3-0 winnen.

FC Oldemarkt - Steenwijkerwold 0-3 (0-2). 27. Hein Winter 0-1, 31. Jan Oord 0-2, 59. Ryan de Boer 0-3.

Jarno Muis van Steenwijker Boys is lyrisch over zijn ploeg na de 2-2 op bezoek bij RKO. ,,We hebben als ploeg fantastisch gevoetbald en onze taken uitgevoerd. Dan zie je dat je een punt kan pakken in een van de lastigste wedstrijden van het jaar." De trainer gaat het treffen met hekkensluiter Mildam van volgende week, waarin de eerste overwinning van het seizoen geboekt moet worden, dan ook met veel vertrouwen tegemoet. ,,Die moeten we pakken en daar heb ik honderdduizend procent vertrouwen in.

RKO - Steenwijker Boys 2-2 (2-2). 6. Seyit Ata 0-1, 14. Hugo Prinsen 0-2, 15. Maarten den Boer 1-2, 45. Wessel Scheepers 2-2.

Oranje Zwart is er niet in geslaagd de stunt van vorige week (5-0 winst tegen FC Oldemarkt) een goed vervolg te geven. Tegen Wacker werd nipt verloren: 3-2. Voor Wacker betekent het de derde overwinning op rij en een gedeelde eerste plaats als het gaat om verliespunten. Om de werkelijke koppositie te verzilveren, moet het duel dat ze nog in de hand hebben ten opzichte van de concurrenten gewonnen worden.

Wacker - Oranje Zwart 3-2 (1-0). 27. Joris Brouwer 1-0, 55. Tom Oudman 2-0, 68. 2-1, 74. Dennis Westerbeek 3-1, 88. 3-2.

Vierde klasse A

Matthijs van Faassen was blij met de late gelijkmaker van USV 1-1 tegen Olyphia. ,,Het was van onze kant een moeizame wedstrijd. We kwamen in mijn ogen onterecht achter, ik vond het helemaal geen penalty. Maar daar kun je toch niks meer aan doen. Gelukkig wist Niels Kappert de bal uit de laatste corner toch nog in het doel te schieten.”

Olyphia - USV 1-1 (0-0). 77. Givano Martha 1-0 (strafschop), 90. Niels Kappert 1-1.

De wedstrijd tussen Makkinga en Ruinerwold werd al na dertien minuten gestaakt door een dubbele beenbreuk van Tom Peekel van Ruinerwold. Na overleg werd besloten niet verder te spelen.

Makkinga - Ruinerwold gestaakt bij een 0-0 tussenstand.

IJhorst en VWC wisten beide het net niet te vinden, waardoor de brilstand bleef staan. Gerald Kreuze vond dat er wel drie punten in had gezeten. ,,We hebben wel iets meer laten zien dan VWC, maar ik denk dat het gelijke spel een terecht afspiegeling is van de wedstrijd. We doen leuk mee.” IJhorst heeft na zeven wedstrijden elf punten bij elkaar gespeeld.

VWC - IJhorst 0-0.

Johan Splinter zag Balkbrug vooral de tweede helft door het ijs gaan. ,,De eerste helft speelden we aardig, we kregen ook wel kansen, maar die maakten we niet. Door een kleine selectie konden we het niet volhouden en dus liep je tegen een nederlaag aan. Op basis van de tweede helft was dat helemaal terecht. We moeten roeien met de riemen die we hebben en als we goed roeien, dan kunnen we soms wel wat.”

Balkbrug - Stanfries 1-3 (1-0). 42. Arne Dijkstra 1-0 (strafschop), 85. Martijn Westerveen 1-1, 86. Ties Dijkstra 1-2, 90. Marc Drenth 1-3.

Kraggenburg en De Blesse is geen goed huwelijk volgens Arnold Roossien. ,,We kregen kansen genoeg, maar maakten ze niet af en dan krijg je in de 88ste minuut weer een goal tegen. Dan heb je maar een puntje, dat schiet niet op. Vorige week was het hetzelfde verhaal. We speelden wel een prima partij, maar de ballen moet er wel in. Nu hebben we een weekje rust en dan gaan we vol goede moed er weer tegenaan. ”

De Blesse - Kraggenburg 2-2 (0-0). 60. Angelo Olaer 0-1, 52. Rens Kranendonl 1-1, 65. Rens Hupkes 1-2, 88. Brend Westerkamp 2-2.

Vijfde klasse A

Kuinre - Lemmer 3-3.

Vijfde klasse B

Wapserveen - Giethoorn 0-3, Diever-Wapse - Scheerwolde 4-3.