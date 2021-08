Dubbele dreun voor Flevo Boys: nederlaag bij ONS en uitsluiting voor Yumé Ramos

HOOFDKLASSEFlevo Boys is het seizoen begonnen met een 4-2 nederlaag bij ONS Sneek. Extra pijnpunt was de rode kaart voor spits Yumé Ramos (34) na een slaande beweging.

De oorsprong van de nederlaag lag volgens Ramos in de beginfase. ,,We dachten het na een goede voorbereiding even te doen, maar stonden zomaar met 2-0 achter. In de rust hebben we elkaar goed de waarheid verteld en een nieuw plan de campagne gemaakt.’’

Het was Ramos zelf die de aansluitingstreffer scoorde, maar wat volgde was klap op klap. ,,Op jacht naar de gelijkmaker viel de 3-1 uit het niets, waarna hun spits rood kreeg. Vlak daarna ging ik zelf de fout in met een slaande beweging. En dat met mijn ervaring. Ik kan mezelf wel voor de kop slaan.’’

Flevo Boys knokte zich via Timon Rorije weer terug naar 3-2, maar een minuutje later viel alweer de 4-2. Trainer Arjen Postma sprak van een frustrerende middag. ,,Het is allemaal terug te voeren naar die openingsfase waarin we apathisch acteerden. Daarna zijn er momenten genoeg geweest om langszij te komen, maar uiteindelijk hebben we terecht verloren.’’

Hoofdklasse B: ONS Sneek – Flevo Boys 4-2 (2-0). 10. Wesley Tankink 1-0 (strafschop), 25. Rik Weening 2-0, 58. Yumé Ramos 2-1, 69. Rik Koelewijn 3-1, 82. Timon Rorije 3-2, 83. Han van Dijk 4-2. Rode kaart: 73. Gerben Visser (ONS Sneek), 78. Yumé Ramos (Flevo Boys).