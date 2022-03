Duel Basteom gestaakt, De Gazelle neemt met zege afstand van degradatiezone

In 4F scoorde Basteom binnen een week voor de tweede keer viermaal, en kreeg het niet één treffer tegen. Toch was er na afloop tegen Arnhemia, het duel werd gestaakt bij een 4-0 stand, geen vreugde te bespeuren.

Na 73 minuten vond de scheidsrechter het welletjes, volgens Basteom-trainer André Evers volgens aanmerkingen op de leiding vanuit de tegenstander. ,,Voor ons heel vervelend, we hebben er alles aan gedaan om de wedstrijd door te laten gaan. De scheidsrechter zag het alleen niet meer zitten. Dit is een drama, de wedstrijd zal nog een keer uitgespeeld moeten worden. Met een overvolle speelkalender is het vinden van een gaatje erg lastig.”

De beslissing van de leidsman om de wedstrijd te staken vond hij fifty-fifty. ,,Het had doorgespeeld kunnen worden op zich, aan de andere kant moet je ook respect hebben voor de scheidsrechter die hier op donderdagavond heen komt om een potje te fluiten.“

4D: Basteom - Arnhemia gestaakt bij stand 4-0. 13. Danny van Wilsem 1-0, 35. Noud Rutjes 2-0, 37. Huub Rutjes 3-0, 59. Huub Rutjes 4-0. Bijz: Na 73 minuten gestaakt na opmerkingen op de leiding.

De Gazelle sloeg in 4F dankzij een 4-2 zege op het Apeldoornse ZVV een flink gat naar de degradatiekandidaten. De voorsprong van De Gazelle ten opzichte van Turkse Kracht Apeldoorn (11e) groeide naar tien punten. ,,Dus daar mogen we ons geen zorgen meer over maken,” vond trainer Joost ter Stege, die Dylan Kobussen tweemaal zag scoren.

4D: De Gazelle - ZVV 4-2 (2-2). 10. Niels Reinders 1-0 15. 1-1, 26. Dylan Kobussen 2-1, 45. 2-2, 60. Kobussen 3-2, 65. David Bos 4-2.

Dé stunt van de avond vond plaats in Twello, waar derdeklasser en staartploeg Activia hoogvlieger WWNA met 3-0 versloeg. Activia-coach Richard van Dellen was vanzelfsprekend tevreden. “Ja, een hele mooie overwinning op een ploeg die veel beter kan. We hebben deze te danken aan werklust. We weten wat we moeten doen tegen dit soort ploegen: voetballend zijn we niet de beste ploeg, maar we kunnen wél de beuk erin gooien. Dan zie je dat zij na de 1-0 onderling beginnen te mopperen, en dan lopen we zelfs nog uit tot 3-0. Ik ben trots op de ploeg”, aldus Van Dellen.

3D: Activia – WWNA 3-0 (1-0). 37. Niels Achtereekte 1-0, 70. Michiel Mikkers 2-0, 85. Siebe Koers 3-0.

Een trainer die op een doordeweekse avond met 1-6 van Turkse Kracht wint is doorgaans een tevreden trainer. Zo ook de trainer van het Zutphense AZC, Tom Polman. Hij was niet gerust op een goede afloop in de Koekstad. “Je gaat op een donderdagavond naar Turkse Kracht, en het is dan altijd maar de vraag wat je aantreft. Ik had meer tegenstand verwacht. We speelden zelf ook goed en kwamen nog voor de rust op 0-4. Dan kun je in de tweede helft lekker vrijuit voetballen. Het is een mooie zege in de stand. We blijven aanhaken bij Robur et Velocitas, de ploeg met de minste verliespunten. Zondag spelen we tegen elkaar.”

Özgür Dayioglu had een duidelijke verklaring voor de ruime nederlaag van zijn ploeg. “Ja, die doordeweekse wedstrijden komen ons slecht uit. Er zitten jongens met werk die niet kunnen komen, en daarbij zit onze keeper met een privékwestie al een tijdje in het buitenland. Dan moet je jongens uit de jeugd halen, en bij we zitten niet zo breed in de jeugdspelers”, aldus Dayioglu.

3D: Turkse Kracht – AZC 1-6 (0-3). 12. Lars van Roon 0-1, 16. Mika Dekker 0-2, 37. Ronahi Aksan 0-3, 40. Lars van Roon 0-4, 60. Lars van Roon 0-5, 69. Metin Karademir 1-5, 87. Jacco Verstraten 1-6.

Heino-trainer Martijn de Vogel stapte bij MASV heel wat vrolijker het veld af, met een 3-1 zege op zak. “Een knotsgekke wedstrijd, kan je wel zeggen, denk ik. We komen vroeg op voorsprong en maken ook de tweede. Daarna komen zij terug in de wedstrijd met een penalty. Na rust kregen ze er nog een. Ja, daar kun je iets van zeggen, maar goed. Onze keeper stopt de strafschop gelukkig. Zij kregen ook daarna nog wel kansen op de gelijkmaker, maar uiteindelijk maakten wij de beslissende 1-3. De wedstrijd ging ik denk ik aardig gelijk op. De vorige weken viel het dan net niet onze kant op, vanavond gelukkig wel.

1E: MASV – Heino 1-3 (1-2). 5. Jesse Kruiper 0-1, 36. Jesse Kruiper 0-2, 41. Thom van den Berg 1-2 (strafschop), 90. Nick Bisselink 1-3.