Duel tussen FC RDC en Harskamp gestaakt door zware blessures

Connie van den Dikkenberg, hoofdtrainer van Harskamp bevestigt het voorval. ,,Rudy van de Brink werd in een duel fors omvergelopen. Hij viel toen op zijn hoofd en bleef roerloos liggen. Toen hebben we de ambulance laten komen, omdat we niet wisten hoe erg het was.” Het duel tussen de teams werd gestaakt. ,,De schrik zat er goed in bij mijn jongens. Ze wilden dan ook niet verder, want iedereen dacht dat het ernstig was. Tien minuten daarvoor moest ook al een andere speler met een brancard van het veld. Die kreeg een knie in zijn maag en had al een paar keer eerder een klaplong gehad.”