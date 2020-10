Duels in districtsbeker zijn geloot, maar de speeldatum blijft nog even een vraagteken

Teruglezen liveblog Sterke tweede helft bezorgt Columbia eerste overwin­ning van het seizoen

11 oktober AVV Columbia maakt dit seizoen haar rentree in de eerste klasse en de verwachtingen waren bij de start van de competitie dan ook hooggespannen. In de eerste drie wedstrijden liep het echter voor geen meter. Vandaag boekte de ploeg uit Apeldoorn dan eindelijk de eerste driepunter van het seizoen. Op een kwartier rijden van het sportpark van Columbia behield Robur et Velocitas de perfecte score. Herbeleef de wedstrijden in de eerste, derde, vierde én vijfde klasse in onderstaand liveblog.