Duo van DEO wijst dolende tieners de weg

Ook deze jaargang zijn de goalgetters hard op weg naar de dubbele cijfers. Voor Graaskamp (35) staat de teller halverwege op acht, zijn evenoude maatje Tackenkamp liet het net inmiddels zevenmaal bollen. ,,Het is altijd lekker om te scoren", erkent Graaskamp.

Klassieke linksbuiten

,,Een assist kan ook heerlijk zijn", stelt Tackenkamp, de aanvoerder van de vijfdeklasser. Hij is een klassieke linksbuiten: dribbelen, mannetje passeren, achterlijn halen en vervolgens een ragfijne voorzet. De balvaste aanvalsleider Graaskamp is dan in veel gevallen het eindstation. ,,Ed en ik hebben een klik in het veld. Als ik de diepte word ingestuurd, weet ik al waar hij loopt", vertelt Tackenkamp.

De ploeg uit Dijkhoek kan de scoringsdrift van het duo goed gebruiken, de routiniers zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van de doelpunten. Daarmee wijzen de nestors hun veelal piepjonge ploegmaten vaak de weg. ,,We zijn vorig seizoen een nieuwe weg ingeslagen", vertelt Graaskamp. ,,Op de broers Huub en Koen Kornegoor na staan we met allemaal tieners in het veld. Hierdoor is onze rol anders dan voorheen. Je probeert die jonge honden zo veel mogelijk te helpen, onder meer door aan te geven hoe ze positioneel moeten staan."

Te moeilijk

,,Vaak denken ze nog te moeilijk", vervolgt Tackenkamp. ,,Als jonge speler heb je vaak al genoeg aan jezelf. Dan willen ze soms drie man voorbij in plaats voor een simpele oplossing te kiezen." Graaskamp: ,,Maar het is een ontzettend leergierige groep. Ze nemen veel van ons aan en er is sprake van respect." Tackenkamp sluit zich daarbij aan. ,,Je kunt stellen dat ook hier sprake is van een klik. We staan echt letterlijk tussen de jongens."

De verjongingskuur resulteerde vorig jaar in de negende plaats. ,,Ik kan mij niet heugen dat we ooit zo laag zijn geëindigd", zegt Tackenkamp. ,,Toch was het één van mijn leukste seizoenen in het eerste. Ondanks de tegenvallende resultaten bleef de sfeer uitstekend." Graaskamp heeft daar zo zijn gevoelens bij. ,,Ik kan ontzettend slecht tegen mijn verlies. Als een tegenstander beter is, kan ik er mee leven. Dat is niet altijd zo. Dit seizoen zie ik meer winnaarsmentaliteit. Ik probeer ze daarin mee te nemen. En we gaan voetballend ook vooruit."

Momenteel bivakkeren de tricolores in de subtop van 5B. Tackenkamp: ,,Dat is voor een groot deel te danken aan trainer Christian Diepenbroek. Hij is heel erg bezig met teamontwikkeling. Het plezier staat voorop en hij is altijd positief. Ik ben blij dat hij nog een jaar blijft."

Doorvoetballen

Kan Diepenbroek ook dan gebruikmaken van de diensten van zijn oudgedienden? Graaskamp, vader van twee kinderen, laat weinig los. ,,Ik bekijk het per jaar." Tackenkamp, die op een steenworp afstand van sportpark Dijkhoek opgroeide, is uitgesprokener. ,,Natuurlijk, ik heb weinig blessures en ik heb altijd gezegd dat ik tot mijn veertigste wil doorvoetballen."