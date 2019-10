Duo van DOS doet mee in het ‘blauwe’Oranje

Afgelopen dinsdag moesten ze een training in Kampen overslaan, maar toch stonden Kevin Dijkstra en Allan Bakker die avond gewoon op het voetbalveld. Als spelers van het Nederlands Politie Elftal werd Jong Spakenburg in een oefenwedstrijd met 4-2 verslagen.

Dijkstra en Bakker komen inmiddels al een paar seizoenen uit voor het Nederlands Politie Elftal. Beide spelers kwamen tijdens hun opleiding op de politieacademie in aanraking met het elftal. Dijkstra (31) speelde toen al bij DOS, Bakker (24) kwam destijds nog uit voor Flevo Boys.

Dijkstra: ,,In eerste instantie voelde ik mij niet geroepen om mee te doen, maar onder lichte dwang van een collega heb ik mij opgegeven om een keer een wedstrijdje te spelen met het elftal. Ik debuteerde begin 2016 in een oefenduel tegen RKC en dat ging vrij goed. Sindsdien ben ik eigenlijk niet meer weggegaan.”

Mooie kans

Aanvaller Allan Bakker werd door een bevriende instructrice op de academie gewezen op het elftal. ,,Het niveau sprak me aan en als nieuweling op de academie leek het me tevens een mooie kans om wat nieuwe collega’s te leren kennen. Bovendien was het niveau behoorlijk hoog. Ik was wel benieuwd of ik op dat hogere niveau een beetje mee kon komen.”

Bakker vervolgt: ,,Met DOS Kampen spelen we dit seizoen in de eerste klasse D. Maar met het Politie Elftal spelen we regelmatig wedstrijden tegen clubs die hoger voetballen, in de derde derde divisie bijvoorbeeld. Ook diverse spelers van het elftal komen uit op dat niveau. De lat ligt dus best hoog, maar dat is natuurlijk ook de uitdaging.”

Dijkstra: ,,Het is leuk om ook tegen profclubs als RKC en Telstar te voetballen, helemaal als je daar een relatief goed resultaat tegen kan behalen. Het elftal traint nooit samen, het is onmogelijk om dat naast het werk en de clubverplichtingen te doen. Maar door het hoge niveau raakt iedereen gelukkig snel ingespeeld op elkaar.”

Quote Het voelt bijna als het ‘echte’ Oranje Allan Bakker

In 2018 kwalificeerde het Nederlands Politie Elftal zich voor het EK in Praag, waar het elftal een uitstekende vierde plek behaalde. ,,Dat soort toernooien zijn natuurlijk de krenten in de pap,” beamen Bakker en Dijkstra, die allebei van de partij waren in Tsjechië. ,,Hoe leuk is het om een week naar het buitenland te vertrekken voor een internationaal toernooi? Het voelt bijna als het ‘echte’ Oranje.”

Prioriteit

Het volgende toernooi in januari moeten beide spelers helaas aan zich voorbij laten gaan in verband met een trainingskamp met DOS. Bakker: ,,Dat heeft natuurlijk prioriteit. Gelukkig weten ze bij DOS ook van ons werk en een keer een training overslaan is dan ook geen probleem. Dat komt gelukkig niet vaak voor.”