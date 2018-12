DVS’33 boekt uitzege in Amsterdam op amateurs Ajax

DVS’33 Ermelo heeft goede zaken gedaan door een 0-2 overwinning op de zaterdagamateurs van Ajax. De Ermeloërs sloegen in korte tijd twee keer toe. Doordat de topper tussen Noordwijk en Quick Boys in 1-1 eindigde, is DVS de twee koplopers tot op vier punten genaderd.