DVS’33 haalt verdediger Evre op bij Jong NEC

De rechtsbenige Evre is dit seizoen actief in de eredivisie voor beloften. Daarvoor speelde hij voor Jong Almere City en bij PEC Zwolle, waar hij in het seizoen 2015-2016 één wedstrijd in de ‘grote’ eredivisie speelde.

IJsselmeervogels en Vitesse

Evre, woonachtig in Bunschoten-Spakenburg, begon zijn voetballoopbaan bij IJsselmeervogels en speelde ook in de jeugdopleiding van Vitesse. De voetballer kende DVS’33 al van zijn zwager Hayri Pinarci, die twee seizoenen in Ermelo voetbalde. ,,Hij is nog altijd positief over de club en mij spreekt het aanvallende, verzorgde voetbal aan. Net als de faciliteiten, de ambities en het sportpark.”