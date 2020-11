DVS'33, HHC en Staphorst vliegen op onbevredigende wijze uit de KNVB-beker

Voetbal­club Raalte investeert vooral in de jeugd

12 oktober Het kan lastig zijn om in een dorp als Raalte de tweede voetbalclub van het dorp te zijn, in de schaduw van grote broer Rohda. Daarom is de plaatselijke SV begonnen met het verbeteren van de jeugdopleiding om de club van een nieuw elan te voorzien.