DVS'33 is eruit: trainer Van Hunenstijn blijft

Voorzitter Aart Goossensen legt in een videoboodschap op de clubsite uit hoe het besluit tot stand is gekomen. ,,Als bestuur hebben we gesproken met spelers en staf en advies gekregen van de technische commissie om dit seizoen met de huidige trainer door te gaan. Het is belangrijk dat de trainer dat ook wil en dat gaat gebeuren.’’

De coach legde vorige week dinsdag na een evaluatiegesprek met de TC zijn taken neer, wat tot veel speculaties leidde. Na het weekeinde zijn de betrokkenen nader tot elkaar gekomen. Maandagavond spraken spelersgroep, staf, TC en bestuur opnieuw met elkaar. Goossensen: ,,Er is open communicatie geweest en het vertrouwen is in elkaar uitgesproken. Door de trainer in de groep en andersom. Er komen emoties los, bij trainer en spelers. Een trainer is ook een mens, maar hij kan best tegen kritiek. Er is een basis om de komende maanden met elkaar door te gaan.’’