DVS'33 is opnieuw de beste amateurclub uit de regio, Berkum heeft terrein goedgemaakt

De Ermelose club bezet over het seizoen 2019-2020 de 18de plaats en dat is een fikse verbetering ten opzichte van het vorige seizoen. De stijging is te danken aan de stabiele prestaties van het eerste elftal in de derde divisie. Bovendien doen de jeugdteams van DVS'33 het goed.

Als alleen de jeugd in ogenschouw wordt genomen is WSV de beste regionale vereniging. De jeugdteams van de Apeldoornse tweedeklasser spelen zonder uitzondering in de divisies, met JO19-1 (derde in divisie 3) als pronkjuweel van de club.

Het Zwolse SVI (121ste) en FC Dalfsen (179ste), de gezamenlijke opleiding van ASC'62 en SV Dalfsen, zijn de regionale nieuwkomers in de lijst. De Zwolse hoofdklasser Berkum is de grootste regionale stijger, liefst 22 clubs uit de omgeving hebben de top-200 gehaald.

In de top van de ranglijst is het aantal verschuivingen gering. Traditiegetrouw zijn de clubs uit het westen goed vertegenwoordigd. Het Amsterdamse AFC is sinds de introductie van de top-200 de beste amateurclub van ons land.

Top-200 van het seizoen 2019-2020

1. (1) AFC, 2. (8) Quick Boys, 3. (2) Kon. HFC, 4. (5) Alphense Boys, 5. (12). DEM, 6. (11) Westlandia, 7. (4) Quick Den Haag, 8. (26) IJsselmeervogels, 9. (10) De Treffers, 10. (9) Barendrecht.

Regio: 18. (28) DVS'33 Ermelo, 36. (43) Sparta Nijkerk, 49. (44) HHC Hardenberg, 53. (33) SV Urk, 70. (42) CSV Apeldoorn, 72. (62) Alcides, 77. (99) SC Genemuiden, 79. (129) Berkum, 83. (56) VVOG, 84. (74) Flevo Boys, 92. (111) SDC Putten, 103. (94) WSV Apeldoorn, 106. (88) d’Olde Veste, 121. (-) SVI, 148. (166) MSC, 162. (149) Unicum, 170. (121) Rohda Raalte, 172. (273) DOS Kampen, 174. (143) asv Dronten, 179 (-) FC Dalfsen, 182. (271) WVF, 190. (215) Lelystad'67.