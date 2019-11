DVS’33 vindt in voormalig ‘Trainer van het jaar’ opvolger voor Plug

Ouaali volgt de naar VVSB vertrokken Richard Plug op en zal vanaf volgende week maandag als hoofdtrainer voor de groep staan om zijn eerste training te leiden. Zaterdag tegen Ter Leede is de leiding nog in handen van assistent-trainers Jaap de Vries en John Dooijewaard.

Ouaali was in de periode 2011-2015 trainer van Sparta Nijkerk en wist toen via het kampioenschap promotie naar de toenmalige topklasse af te dwingen. Ook werkte hij de afgelopen jaren bij VVZ’59 en Argon. Zijn laatste club was CR Al Hoceima in Marokko.