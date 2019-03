DVS’33 weer niet voorbij VVOG in derby

Ook na rust was het begin voor VVOG en probeerde DVS de regie terug te krijgen. Maar de Ermeloërs kregen een vrije bal niet goed weggewerkt en werden daarvoor afgestraft. Biya gaf de bal in de loop van Caifano Latupeirissa, die de 0-1 binnenschoot. Bij DVS werden de ingevingen van de geblesseerde Benjamin Roemeon node gemist. Het was voor de Ermeloërs hopen op vrije trappen. Moro trof bij de eerste nog de vuisten van Polhoud, maar had in de 74e minuut wel succes. Van zeker 25 meter knalde Moro de 1-1 binnen. DVS leefde tijdelijk op, maar VVOG was in de slotfase het dichtst bij de overwinning. Vijf minuten voor tijd zag hij zijn inzet rakelings naast gaan.