DVS’33 zet in tweede helft amateurs van Ajax opzij

Hoofdklasse B Metamorfo­se Urk bijna te heftig voor koploper Sparta Nijkerk

17:39 Urk heeft in de wedstrijd tegen Sparta Nijkerk aan één helft ouderwets ‘sturm und drang'-voetbal genoeg gehad om de koploper te doen wankelen. Genoeg voor een punt was het uiteindelijk niet, want in de extra tijd won Sparta met 2-3.