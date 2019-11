DVS neemt na roerige week afstand van achtervolgers

Roemeon was 20 minuten na rust dichtbij een voorsprong, maar zag de bal na een lobje over de keeper via de paal weer terug het veld in stuiteren. Aan de andere kant pegelde Toon Zwetsloot namens Ter Leede tegen de lat. DVS drong meer aan en ook Uiterloo zag een kopbal tegen de paal eindigen. De voorsprong kwam er 11 minuten voor tijd alsnog, doordat Oktay Öztürk van 25 meter de bal in de kruising schoot.