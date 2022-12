DVS’33 en Urk goed geklasseerd in Top 200 van het amateurvoetbal, WSV en HHC grote stijgers in de lijsten

Overzicht Apeldoorn/Veluwe WSV stunt tegen koploper, pak rammel voor Columbia, Beekbergen en Orderbos

In het amateurvoetbal wordt dit weekend de negende speelronde afgewerkt. Benieuwd naar de uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen van de gespeelde duels? Je vindt ze in onderstaand overzicht. Let op: dit overzicht wordt tijdens het weekend aangevuld.

27 november