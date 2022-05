DVS’33 herovert in Staphorst de gewenste vierde plaats: ‘Het valt nu wel onze kant op’

Na de ontsnapping tegen Ajax van afgelopen zaterdag - strafschop in de eindfase - laat DVS'33 het in Staphorst weer aankomen op de laatste minuten. ,,Of we gelukkig hebben gewonnen? Dat vind ik niet’’, zegt aanvaller Stef Nijland. ,,Gezien de kansenverhouding was het verdiend. Het is wel zo dat het nu twee keer onze kant opvalt, waar we eerder dit seizoen heel veel kansen kregen maar wedstrijden niet wonnen omdat we veel te weinig scoorden.’’