DVS’33 mag trainen en oefenen op weg naar de bekerkraker tegen Vitesse: ‘Je hebt altijd een kans’

De spelers zitten weer in hun standaardritme met drie trainingen in de week. ,,We grijpen de kans die we krijgen aan. We mogen trainen omdat we door zijn in de beker en dat is hartstikke mooi. Het is een ideale situatie en ik ben mij er echt van bewust dat we bevoorrecht zijn. Voetballen is wat we het liefst doen’’, zegt coach Peter Wesselink, die afgelopen maandag een complete groep begroette op het trainingsveld. ,,Iedereen was fit en fris aanwezig. We hebben de groep 2,5 week vrijaf gegeven maar wel meegegeven dat ze bezig moesten blijven. De één zal meer hebben gedaan dan de ander, we hebben dat niet gecontroleerd. Ze zijn wel zo slim dat ze het belang weten om fit te blijven.’’