DVS’33 wil Sparta Nijkerk graag pootje lichten en Unitas op zoek naar een plek in de play-offs

De amateurvoetballers zijn bijvoorbeeld in veel gevallen nog maar net over de helft. Speculeren over de prijzen heeft dan ook nog niet zoveel zin, heel veel ligt nog open. Wat wel zeker is, is dat Sparta Nijkerk net als in de afgebroken seizoen uitstekend bezig is in de derde divisie. Zaterdag wacht de derby tegen DVS’33, dat vooralsnog te wisselvallig is om een rol van betekenis te spelen. Maar de Ermeloërs zullen hoe dan ook Sparta graag een hak willen zetten.