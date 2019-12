DVSV doet het wat het kan tegen Steenwijkerwold, maar gaat ten onder

DVSV promoveerde vorig seizoen een beetje tegen wil en dank. De ploeg maakte zich op voor de nacompetitie in de vijfde klasse, toen er post kwam van de KNVB. De gewonnen periodetitel was al voldoende voor een plekje in de vierde klasse. Daarin heeft de ploeg van trainer Onno Doorten, het maar knap moeilijk: één zege, twee keer gelijk en zeven nederlagen. En maar vijf goals voor.