DVSV heeft onvoldoende mensen voor het eerste elftal, stapt uit de zondagcompetitie

De Darper Sportvereniging zal het 60-jarig bestaan komende zomer halen, maar dan wel met een traan in de ogen en een snik in de stem. DVSV wordt onthoofd door het wegvallen van het eerste elftal, waarvoor onvoldoende spelers beschikbaar zijn. Omdat er geen jeugdafdeling is en de vrouwen onderhand samenspelen met Steenwijker Boys heeft de club nog maar een team over. Dat is het voormalige tweede elftal, dat in een competitie speelde met SC Emmeloord 10 en Kuinre 3.

DVSV is in korte tijd in elkaar gestort, de club promoveerde in 2019 met liefst 98 doelpunten op de teller via de nacompetitie naar de vierde klasse. Sindsdien werden in de twee afgebroken seizoenen slechts 9 punten veroverd (19 wedstrijden).

De dorpsclub uit Darp was in het afgelopen seizoen deels afhankelijk van voetballers uit Scheerwolde. Die jongens kozen voor een terugkeer naar hun eigen club omdat Scheerwolde komend seizoen terugkeert in de standaardklasse. Een noodkreet van sportpark Voorkampen om de selectie weer op sterkte te brengen heeft te weinig opgeleverd.