Dwerg Avereest pakt punt tegen reus Dedemsvaart

Sportprogramma Deventer/Zutphen Eindelijk weer volle bak: amateur­voet­bal­lers werken eerste reguliere competitie­ron­de af sinds november

Het amateurvoetbal stond de afgelopen twee weken in het teken van inhalen. De clubs die in actie kwamen deden dat om de opgelopen achterstand ongedaan te maken. Die herstelwerkzaamheden zijn inmiddels achter de rug, het echte werk gaat weer beginnen. Voor het eerst sinds november wordt er in het amateurvoetbal eindelijk weer een regulier programma afgewerkt.

18 februari