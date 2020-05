Dylan van der Stoel verruilt ondanks jawoord asv Dronten voor DVS’33

Asv Dronten was in de veronderstelling dat Van der Stoel hoe dan ook aankomend seizoen in Dronten zou voetballen, maar niets bleek minder waar. DVS kreeg het voor elkaar om de spits op een andere gedachte te brengen en dat leidde tot wat verbazing bij de Drontenaren. ,,Als ik dit eerder had geweten, was ik graag nog het gesprek met Dylan aangegaan. Die kans hebben we niet gehad. Afgelopen week kreeg ik een telefoontje van hem dat hij op gesprek was geweest bij DVS en de overstap maakt”, vertelt Patrick Posthuma, de nieuwe hoofdtrainer in Dronten.

Zes doelpunten

Van der Stoel werd halverwege het afgebroken seizoen overgeheveld naar de hoofdmacht en pikte als spits zes doelpunten mee. Posthuma was graag met het talent aan het werk gegaan. ,,We zijn bezig om voor de talenten een individueel ontwikkelingsplan samen te stellen en dat zou er ook voor Dylan komen. We hadden er graag voor gezorgd dat hij in de toekomst de eerste spits van asv Dronten zou zijn. Maar er is nu even een kink in de kabel gekomen.”