Eagle Jarno van den Bos naar vierdeklasser Helios

In 2018 sloot Van den Bos (20) voor het eerst aan bij de eerste selectie. Maar een beenbreuk gooide al snel roet in het eten, waardoor de rechtsback maandenlang vanaf de tribune moest toekijken. Na zijn rentree bleven speelminuten in het eerste team uit, Van den Bos speelde in het beloftenteam. Zijn aflopende contract werd vervolgens niet verlengd.