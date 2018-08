Edwin Knapen van de achtergrond even in de schijnwerpers

De laatste wedstrijd

,,Vooral het laatste thuisduel tegen ABS vond ik speciaal. Die ging nergens om, maar ik wist dat het de laatste in het eerste was. Dat besloot ik het seizoen ervoor al. Ik plakte er toen een jaar aan omdat ik niet wilde dat Holten kampioen zou worden zonder dat ik er bij zou zijn. 'ABS' was speciaal, je zit voor de laatste keer in die kleedkamer. Zeventien jaar lang is de zondag afgestemd op het eerste. Het is dan vreemd dat het de laatste keer is."

De eerste wedstrijd

,,Uit bij Reutum. Dat was omschakelen. In de jeugd van Holten werd ik gescout door FC Twente, waar ik tot de A-jeugd speelde. Ik had wel door dat een profcontract er niet inzat, waarna ik naar Go Ahead Eagles ging. Daar speelde ik twee jaar en koos voor Kon UD, waarmee ik promoveerde naar de hoofdklasse. Na twee jaar kwam ook mijn broer Arno bij UD spelen."

,,Na een seizoen besloten we terug te gaan naar Holten, we hadden geen zin meer de hele zondag op pad te zijn. Vlak erna degradeerde Holten naar de vijfde klasse, ik ging dus van de hoofdklasse naar de vijfde klasse. Het was een flinke stap terug, maar ik heb er nooit spijt van gehad."

De mooiste wedstrijd

,,Ik werd met Holten 1 keer kampioen, in 2003. Het kampioensduel was bij Hoonhorst, we wonnen met 1-5 geloof ik. We speelden op de dag van dodenherdenking. Na afloop vierden we eerst feest bij Hoonhorst, waarna we met de bus naar Holten gingen. Bij café Het Klavier in het centrum viel de bus uit. Stonden we drie kwartier. We kwamen rond 19.15 uur aan in een vrijwel lege kantine: de voorzitter had iedereen naar huis gestuurd vanwege dodenherdenking. Na de minuut stilte om 20.00 uur hebben we toen op gepaste wijze feest gevierd. Gelukkig hebben we het kampioensfeest op maandag nog even dunnetjes over gedaan."

De vervelendste wedstrijd

,,In 2010 degradeerden we, dat hadden we niet verwacht. We speelden in de nacompetitie tegen een club uit Dieren. We moesten winnen, stonden er goed voor, maar vlogen er uit. Teleurstellend, maar ik kan redelijk snel de knop omzetten. Zeker als je ouder wordt, kun je alles wat beter relativeren."

De afscheidswedstrijd

,,Ik ben iemand van de achtergrond. Dat ik een afscheidsduel krijg, vind ik speciaal. Als ik door het dorp fiets en affiches zie met mijn naam en afbeelding, voel ik me gevleid. Ik vind het vooral bijzonder dat ik met oud-medespelers ga voetballen, ook mijn broer Arno. Ik laat alles op mij afkomen."

Opening kunstgrasveld