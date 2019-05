Eefde moet de champagne nog minimaal een week koel houden

Van Winterswijk had Eefde weinig te vrezen. Bij rust hadden de zwart-witten de fouten van de gasten al genadeloos afgestraft en stond het comfortabel met 2-0 voor. Na rust ging Eefde door met scoren en liep het uit naar 4-0. Vlak voor het eindsignaal moest keeper Kris Romeo nog een doelpunt incasseren van teamgenoot Pepijn Stronks, die zichzelf daarmee twee keer terugvond op het scorebord (de 3-0 was ook van hem).

Harfsen ineens onbereikbaar

Het spannendste moment voor de Eefdenaren zelf kwam na de wedstrijd: het wachten op de uitslag van DVV-Harfsen. Tijdens de wedstrijd was er al even gezang te horen van de Eefde-supporters toen zij meekregen dat het 1-1 stond, maar later bleven de updates uit. ,,We hadden met een paar mensen van Harfsen een lijntje uitgezet voor tussenstanden, maar die mensen waren heel toevallig niet meer te bereiken tijdens de wedstrijd”, lachte trainer Jeroen van der Tol, die er de humor wel van in zag. Nadat de telefoon van de kantine bij DVV roodgloeiend had gestaan, wist Eefde dat het een mogelijk titelfeest minimaal een week moet uitstellen. Harfsen won namelijk met dezelfde cijfers van DVV.