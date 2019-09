Eefde pakt de eerste punten ten koste van Oeken

Over en weer werden soms stevige overtredingen gemaakt, waartegen de scheidsrechter nauwelijks optrad. De doelpunten werden gemaakt Mitch Elsman en Pepijn Stronks. Al in de tweede minuut zette spits Elsman zijn team op voorsprong met een rake kopbal. Stronks stond in de 20ste minuut aan het eind van een goedlopende aanval.

Eefde-trainer Martijn de Harder was content. ,,Zo’n eerste wedstrijd winnen is belangrijk. Het voetbal was niet altijd even goed, maar ik ben vooral tevreden over de wijze waarop de ploeg heeft gestreden. Deze overwinning is een echte teamprestatie.” Collega Stefan Jansen, trainer van Oeken, gebruikte andere woorden: ,,We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden. Ik heb erop gewezen om vooral scherp te beginnen. En dan krijg je na twee minuten al een doelpunt om je oren. In de eerste helft was het slappe hap.”