Eefde profiteert door zege op RDC optimaal van misstap concurrentie

Toch was Eefde-trainer Jeroen van der Tol grotendeels tevreden. ,,Eerbeek moet de wedstrijd maar eens winnen. Dus een uitstekende middag voor ons.” Hij zag echter ook dat het dominante spel in de tweede helft weg ebde. Beide ploegen werden enorm slordig aan de bal, en er ontstond een heus foutenfestival. Nummer zes RDC kwam niet of nauwelijks in het stuk voor, tot grote ergernis van RDC-trainer Jacob Ensing. ,,Als het in de eerste tien minuten niet goed gaat hebben we een probleem. Geen strijd, geen beleving. We zijn wel klaar in de competitie.”

‘Matchwinner’ Sjors Scholten, die met een knappe rake volley in de eerste helft voor één van de weinige hoogtepunten zorgde, maar in de rust in de kleedkamer achterbleef door een knieblessure, hoopte dat zijn ploeg constant blijft na de zevende zege op rij. De laatste nederlaag leed het gek genoeg begin november tegen RDC (0-1). De ploeg nam met dezelfde cijfers revanche. ,,Constant presteren is het grootste probleem bij ons. Daardoor is het tien jaar geleden dat we voor het laatst in de derde klasse speelden. Dat is te lang. En trouwens, als je in de tweede helft niet meer meedoet ben je geen matchwinner. M’n knie voelt overigens niet goed, maar het is afwachten hoe erg het is.”