Eefde profiteert met zege op FC RDC optimaal van misstap concurrentie

CSV’28 boekt terechte overwin­ning op VSW

19:39 In de degradatiekraker tussen CSV'28 en VSW was er maar een ploeg die zich bewust leek van de degradatiestrijd waar beide ploegen in verkeren. VSW leek zich geen raad met de harde wind, terwijl CSV'28 probeerde die in zijn voordeel te gebruiken. Na de openingstreffer is CSV’28 geen moment in de problemen gekomen.