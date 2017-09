Een broodje gezond of een broodje kroket in de voetbalkantine?

Van der Hulst minimaal vier weken uitgeschakeld

13:06 CSV Apeldoorn-verdediger Charlie van der Hulst (22) is vier tot zes weken uitgeschakeld. Woensdagavond viel hij in de 53ste minuut uit in het bekerduel tegen Willem II (2-4) met zijn arm uit de kom. Kordaat optreden van de arts van Willem II heeft erger voorkomen.