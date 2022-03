Een klassieker op zaterdag en Sallandse derby’s op zondag in voetbalweekend om naar uit te kijken

De weersvoorspellingen zijn goed, het programma veelbelovend. Met name in het amateurvoetbal staan er dit weekend enkele heerlijke duels op het programma. Daarmee lijken alle ingrediënten voor een mooi sportweekend op voorhand aanwezig te zijn.

Het is een klassieker in het zaterdagvoetbal op het klassieke tijdstip van 14.30 uur: Harfsen tegen Almen. Morgen staan de rivalen tegenover elkaar op het Harfsense sportpark ’t Schoolder. Daarin aast de thuisploeg op revanche. De ontmoeting eerder dit seizoen eindigde namelijk in een 2-1 zege voor Almen.

In de tweede klasse J staat zondag daarnaast het Sallandse onderonsje tussen Wijhe ’92 en Schalkhaar op het programma. Het is duel in Wijhe is er een tussen twee clubs met verschillende belangen. Schalkhaar draait dit seizoen mee in de subtop en is op papier de favoriet, terwijl Wijhe de punten goed kan gebruiken in de strijd om handhaving.

Ook in Haarle staat er dit weekend een Sallands duel op het programma. Op sportpark de Pastoormoat neemt de plaatselijke SV het zondag op tegen SDOL uit Luttenberg. De Sallandse derby is ook een strijd om de titel ‘best of the rest’. Achter kampioenskandidaten Holten en Enter is Haarle de nummer huidige drie van 4G, terwijl SDOL momenteel volgt op drie punten.

Hieronder een volledig overzicht van de wedstrijden die in de regio’s Deventer, Salland, Zutphen en de Achterhoek gespeeld gaan worden:

VOETBAL

Zaterdag (15.00 uur, tenzij anders vermeld)

2H: Hulzense Boys – Be Quick Z. (14.30).

3A: Oeken – DVOV (14.30), Teuge – ESA, Redichem – FC Zutphen, Excelsior Z. – Eefde.

4E: Twello – Sp. Deventer (14.00), Harfsen – Almen (14.30), Terborg – Gorssel (14.30), FC Winterswijk – Kon. UD, EGVV – Helios.

Zondag (14.00 uur, tenzij anders vermeld)

1E: Heino – MASV, Dalfsen – Rohda Raalte, Columbia – Voorwaarts T.

2I: Spero – Vorden.

2J: Wijhe ’92 – Schalkhaar, Grol – Lemelerveld (14.30).

3B: Ruurlo – Montferland, Lochem – Pax, OBW – Witkampers (14.30).

3D: ABS – Turkse Kracht, Warnsveldse Boys – Diepenveen, Brummen – Overwetering, AZC – Colmschate ‘33.

4B: Reünie – VIOS B.

4D: Loo – Basteom (14.30).

4F: Klarenbeek – Groen Wit ’62, Emst – De Gazelle.

4G: Broekland – Hoonhorst (13.00), Holten – Lettele, Haarle – SDOL, DAVO – Enter, Raalte – Nieuw Heeten, Ulu Spor – Heeten.

5A: Mariënheem – Vosta.

5B: Erix – DEO, Lochuizen – GSV ’63, Haarlo – SVBV, ZZC’20 – Ratti-Socii.

5E: Wesepe – Sallandia, SV CCW ’16 – Terwolde, Voorst – Go Ahead D., SHE – Wissel.

Vrouwen

Zaterdag, eerste klasse B: DZC ’68 – Klarenbeek (15.00).

Zondag, hoofdklasse B: Nooit Gedacht – Witkampers (12.00).

HANDBAL

Vrouwen

Eredivisie: VZV – Kwiek (za, 20.00).

Tweede divisie: Havas – Voorwaarts (za, 19.00), Lettele – U.S. (za, 19.30), Wijhe ’92 – DSVD (za, 20.15).

Hoofdklasse A: HVE 2000 – SDOL (za, 20.30), Cirkeltijgers – Heeten (zo, 14.00).

Hoofdklasse C: Broekland – DFS Arnhem (za, 19.30), Vido – Overwetering (za, 19.30).

HOCKEY

Mannen

2D: Almelo – Deventer (zo, 14.45).

3A: Ares – Zutphen (zo, 14.45).

Vrouwen

2D: Almelo – Deventer (zo, 12.45).

3D: Eelde – Zutphen (zo, 12.45).

KORFBAL

2C: HHV – KVZ (za, 19.25)

2D: Devinco – Rheko (za, 17.45).

RUGBY

2e klasse noord: The Pickwick Players – URC (zo, 14.30).

VOLLEYBAL

Mannen

Eerste divisie A: Veracles – Avior (za, 17.30).

Tweede divisie B: BVC’73 – Pegasus (za, 19.00).

Vrouwen

Tweede divisie B: Set-Up ’65 – Gemini (za, 14.30), VCV – WIK Steenderen (za, 17.00).

WATERPOLO

Mannen

Eredivisie: BZC – UZSC (za, 19.30), GZC DONK – BZC (zo, 17.45).

Vrouwen

1A: ZPC Amersfoort – BZC (zo, 18.00).