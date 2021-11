Een periodetitel levert het niet op, maar de zege van Urk smaakt toch hartstikke lekker

Aanvoer­ders­band blijft bij Prins Bernhard in de familie

De aanvoerdersband van Prins Bernhard zat zaterdagmiddag strak om de bovenarm van Martijn Koetsier (23). De gelegenheidsaanvoerder van Prins Bernhard had deze voor één keer overgenomen van broer Arjen. Een gelukkige wissel was het niet want de Uddelaren kregen in Ermelo met 8-0 een flink pak voor de broek van EFC’58 en hadden een uiterst vervelende middag.

31 oktober