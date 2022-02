Eén rake strafschop en Berkum heeft opnieuw zege binnen: ‘Nu winnen we, dat is het verschil’

Het is een doelpunt van Chris van der Meulen die goed is voor de tweede achtereenvolgende driepunter van Berkum. Na zeven minuten mag de routinier en clubtopscorer aanleggen vanaf elf meter en zijn doeltreffende inzet blijkt een dik uur later later goed voor de overwinning. ,,De eerste twintig minuten waren prima en we kwamen ook terecht op voorsprong. Maar na die fase werd het wat slordiger en ging het tempo omlaag”, vertelt Berkum-trainer Arno Hoekstra.

Hij ziet dat de teams alle moeite hebben om nog een redelijk niveau aan te tikken, waarbij wel moet worden gezegd dat Berkum amper een kans weggaf. ,,Alleen in de laatste minuut, uit een corner kwam de bal ineens voor de voeten van een speler. Die ging er niet in”, zegt Hoekstra, die blij is dat zijn ploeg de punten kan bijschrijven. ,,Voor de winter hadden we deze wedstrijd waarschijnlijk gelijkgespeeld of verloren, nu winnen we. Dat is het verschil.”

Stabiliteit

Dat verschil zit volgens de coach vooral in stabiliteit. ,,We spelen nu al een paar weken met dezelfde spelers en dan zie je vastigheden terug. En ik moet ook zeggen dat het heel prettig is om Marc van der Meulen weer achterin te hebben staan. Met Marc als verdediger geven we gewoon veel minder weg”, stelt Hoekstra. Toch wordt het voor de coach de komende week weer puzzelen, want tegen Putten ziet hij Jorben Nieuwenhuis en Johnsen Bacuna uitvallen met blessures. “Die gaan volgende week niet halen, denk ik.”

Hoofdklasse B, Berkum - SDC Putten 1-0 (1-0). 7. Chris van der Meulen 1-0 (strafschop)