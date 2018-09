Een tegenstander bijten? Dat mag nu écht niet meer

De meeste standaardelftallen in het amateurvoetbal beginnen dit weekend aan de competitie. De bal rolt, totdat de scheids anders beslist. Een aantal spelregels is aangescherpt, drie deskundigen aan het woord.

Het mocht niet, een tegenstander bijten. Maar zo stond het niet zwart op wit in het spelregelreglement dat scheidsrechters in het amateurvoetbal hanteerden. Met ingang van dit seizoen wel.

Han Marsman, coördinator scheidsrechtersverenigingen district Oost: ,,Natuurlijk moet er dan een directe rode kaart volgen. Dat kan je op je vingers natellen. En een directe vrije schop of penalty voor de tegenpartij."

Trappelen

Niet alleen voetballers staan te trappelen om aan het nieuwe seizoen te beginnen, ook de spelleiders popelen om hun hobby weer in competitieverband uit te mogen oefenen.

Rob Zuuk: ,,Ik ben 52 en heb nog altijd honger naar de fluit. Toen ik op mijn 37e vanwege mijn leeftijd van de C-lijst van het betaalde voetbal werd geschrapt, moest ik eerst drie testwedstrijden fluiten voordat ik tot de derde klasse bij de amateurs aan de slag mocht gaan."

De Deventenaar, die daarna snel promoveerde naar een hogere categorie, wil er maar mee gezegd hebben dat er niet lichtzinnig over de kwaliteiten van het vrijwilligerslegioen wordt nagedacht. Zuuk: ,,We worden gevolgd door rapporteurs en maken voorafgaande aan het nieuwe seizoen een spelregeltoets van de KNVB."

Bijten

Die update is nodig: na de evaluatie van een seizoen volgen doorgaans nieuwe richtlijnen en wordt bekeken welke bestaande spelregels in het daaropvolgende seizoen extra aandacht behoeven.

,,Dit seizoen zijn er geen noemenswaardige spelregelwijzigingen doorgevoerd'', weet de 21-jarige Kevin Weever. ,,Heel veel 'kleine' overtredingen zijn tekstueel toegevoegd, zoals in het geval van het bijtincident."

De Vordenaar, die duels leidt in de eerste en tweede klasse van het zaterdagvoetbal, meent dat de voetbalbond daarmee vooral de administratieve afhandeling voor zichzelf heeft willen versimpelen.

,,Ha, ha, iedereen snapt je als je een rode kaart trekt na zo'n voorval. Voorheen noteerde je zo'n overtreding als een gewelddadige handeling, nu kan je het expliciet aankruisen. Daarmee is het meteen een stuk duidelijker wat er precies is gebeurd."

Strafschop

De toevoegingen van de door de wol geverfde Marsman (67) , die tot zijn 65e scheidsrechters opleidde en KNVB-docent was, onderschrijven het verhaal van de talentvolle referee. ,,Veel overtredingen zijn nu scherper neergezet, verduidelijkt. Zo volgt op een overtreding buiten het speelveld een vrije schop op de zijlijn. De speler die achter de achterlijn van het zestienmetergebied een overtreding maakt, krijgt een strafschop tegen. Een speler, trainer of official die een overtreding op een speler van zijn eigen team maakt, krijgt een kaart voorgeschoteld en een indirecte vrije trap tegen. In de praktijk komt dit amper voor, het is wel handig dit ook op papier duidelijk te verwoorden."

Schijnbeweging

Het maken van een overtreding bij het nemen van een strafschop komt in de praktijk vaker voor. ,,Tot een jaar of vijf geleden mocht je, voordat je ging schieten, nog een schijnbeweging maken. Nu niet meer, dat wordt bestraft met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij. Komt de keeper te vroeg uit zijn doel en stopt hij de bal, dan krijgt hij een waarschuwing, een gele kaart en wordt de penalty overgenomen. Gaat de bal er in dat geval wel in, dan is het gewoon een geldig doelpunt."

Koprol

Niet alles is in beton gegoten, de zienswijze van de scheidsrechter blijft een cruciale rol spelen. ,,Bij het nemen van een inworp moet de speler in de richting van het speelveld staan. Zitten of knielen mag niet meer, beide beentjes moeten op de grond. Of een koprol dan wel mag? Daar is geen duidelijkheid over, dat antwoord moet ik schuldig blijven."