‘Een titel vier je met de hele club’

'Vier wat je vieren kunt." Dat is het beste advies dat Theo Schotman kan geven aan HTC-aanvoerder Thomas Korenromp, die op het punt staat het belangrijkste duel uit zijn carrière te gaan spelen. Want als de Holtenbroek Tuinders Combinatie zaterdag wint bij 's-Heerenbroek óf als achtervolger DKB punten morst tegen Dieze West, mag voor het eerst in 35 jaar (!) weer een titel worden gevierd. ,,Maar 's-Heerenbroek uit is altijd lastig voor ons. Dus we moeten nog vol aan de bak", waarschuwt Korenromp.

Geschiedenis

Terwijl de 29-jarige aanvoerder bezig is met het komende duel, opent Theo Schotman de geschiedenisboeken. In 1983/1984 eindigt HTC in de vierde klasse C op 27 punten, evenveel als Kloosterhaar. Voor Schotman, topscorer met 14 treffers, volgt op 19 mei 1984 een beslissingsduel om de titel, op het terrein van OZC. Dankzij goals van Peter Swann, Berry Oordt en Gert Oosterbroek wordt het 3-2.

Schotman: ,,Elftalleider Willem Bruins vroeg aan de scheids of zijn klokkie het wel deed, hij liet ruim tien minuten doorspelen. Maar de ontlading na dat laatste fluitsignaal, ongelooflijk. Sommige jongens sprongen in een sloot en de supporters hadden bij terugkomst de hele Brinkhoekweg versierd."

Groots gevierd

Dat de titel zo groots wordt gevierd, valt te verklaren. In de twee seizoenen daarvoor blijft HTC namelijk steken op plek twee. ,,In 82/83 speelden we het laatste duel tegen VSCO, alleen bij winst waren we kampioen. Bij een 1-1 stand schoot Peter Swann de bal op het doel en terwijl wij met de handen in de lucht stonden, bleef de bal in een plas water voor de doellijn liggen. Kort daarvoor was er een wolkbreuk geweest. Geen goal, geen kampioenschap. Toen we in 83/84 wél kampioen werden, kwamen er vooral bij de oudere spelers veel emoties los. Ik was zelf pas 23, maar begreep dat heel goed."

Emoties

Emoties zullen er vast ook bij Korenromp komen. De jongen van de club speelt nu tien seizoenen in het eerste. ,,Qua resultaat was het meestal wat tegenvallend. Maar dit seizoen kregen we er een aantal jongens bij en werden we met name in aanvallend opzicht sterker. Ook in duels waarin we niet goed speelden of waarin het wat tegenzat, scoorden we wel. Een verschil met de jaren hiervoor."

Ook staat de verdediging, waar Korenromp zelf deel van uitmaakt, als een huis. Zo heeft HTC de minste tegengoals van alle clubs in de vierde klasse D. ,,Het is een cliché, maar natuurlijk is een kampioenschap een teamprestatie. Stel dat het ons lukt om in 's-Heerenbroek te winnen, dan gaan we dat met de hele club vieren."