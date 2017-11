Een weekend van gezelligheid, blunders en meer

Toestanden in Broekland

Lekker meeblèren met Frans Duits

Een overwinning werd zaterdag door HFC Storica niet geboekt. Integendeel zelfs, ze verloren met 9-0 van 's Heerensbroek. Toch hadden een paar zin in een feestje in de kantine. Dus ging de karaokeset aan. Wat stemoefeningen zullen deze jongens overigens niet misstaan!

Wanneer je voor de wedstrijd al weet dat je geblesseerd raakt

Deze voetballer van WHC 8 (Wezep) had voor de wedstrijd het gevoel 'ik kan weleens geblesseerd raken vandaag'. Daarom besloot hij zichzelf voor de wedstrijd al goed in te tapen. Of het hem geholpen heeft is de vraag, maar leuke foto's levert het in ieder geval wel op.