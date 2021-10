Een weerzien met SP Haarlo is voor DEO-trainer Dennis Arentsen allesbehalve gewoon

Derde klasse d Dikke nederlaag moet harde les zijn voor Steenwij­ker­wold

3 oktober Wilko Vroege bekijkt de laatste, zinloze minuten van de wedstrijd vanonder z’n paraplu. De aanvoerder is gewisseld en heeft reeds gedoucht. Na een korte samenvatting van zijn én Steenwijkerwolds tegenvallende wedstrijd tegen HODO (5-1 verlies), kijkt Vroege naar boven. Zuchtend: ,,Het is hondenweer.. en het was ook een hondenwedstrijd.”