Eerst strijd, dan een hand en een knuffel

STAPHORST VS GENEMUIDENStaphorst tegen Genemuiden, dat is Jan van Raalte tegen zijn oude club. En het is ook een ontmoeting tussen twee teams die de tweede periode met zeven punten uit drie duels goed begonnen zijn. Maar deze hoofdklasse-derby (morgen, 14.30 uur) is veel meer.

Roelof de Jong besliste op zaterdag 14 april Staphorst-Genemuiden (1-2), het meest recente competitieduel. Een jaar eerder stapte hij over van de ene na de andere club.

,,Of deze wedstrijd iets speciaals in mij losmaakt? Jazeker, ik heb vijf seizoenen bij Staphorst gevoetbald, dus deze derby blijft bijzonder. Op de een of andere manier ben je toch meer gebrand om het tegen je oude club te laten zien", zegt de middenvelder, die in Staphorster dienst ooit een onderling bekerduel besliste. ,,Maar ik denk dat het in mijn geval een beetje toeval is."

Martijn Brakke is de aanvaller die Staphorst in 2017 de districtsbeker bezorgde door de winnende goal te maken tegen Genemuiden. Hij maakte sinds 2004 al veel confrontaties mee.

,,Die bekerwedstrijd is mij het meest bijgebleven. Je kunt alle clichés wel loslaten op Staphorst tegen Genemuiden: een wedstrijd op zich, een bijzondere sfeer en niet altijd even goed voetbal. Zo is het wel een beetje. Of wij de favoriet zijn? Ja, we staan hoger op de ranglijst, maar ik heb Genemuiden nog niet zien voetballen dit seizoen, dus het kan alle kanten opgaan. Als wij maar winnen."

Voor Staphorst-Dennis van Toor is de Overijsselse derby helemaal nieuw. De derby is zelfs opgenomen in zijn contract. Of hij maar even zes punten wil halen?

,,Nee, haha. Dat is het niet. Er staat wel in mijn contract wat het belang is van die wedstrijd. Ik heb er natuurlijk veel over gehoord en qua beleving heb ik wel een idee, want ik heb het bekerduel met PEC Zwolle (in september, 0-1 verlies) meegemaakt." Na die wedstrijd boekte Staphorst zeges met mitsen en maren. ,,In oktober wonnen we wedstrijden, maar voetballend niet op de manier die we voor ogen hadden. Dat is nu beter. Ik hoop dan ook op een overwinning met goed voetbal."

SC Genemuiden-aanvaller Omar Kavak had in de vorige ontmoeting een akkefietje met toenmalig Staphorst-trainer Jan Vlap. De spits scoorde toen wel. Dit seizoen staat Kavak op negen treffers.