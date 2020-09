Eerste ‘corona-afgelastingen’ alweer een feit: Be Quick en Heino spelen niet

De eerste afgelastingen van voetbalwedstrijden vanwege corona zijn alweer een feit. Heino en Be Quick Zutphen spelen komende zondag niet.

Be Quick kent sowieso een valse start van het voetbalseizoen. Bij een speler van het eerste elftal van de Zutphense tweedeklasser is het coronavirus vastgesteld, terwijl vier spelers en stafleden op corona duidende klachten hebben en inmiddels getest zijn.

De wedstrijd van komende zaterdag tegen Den Ham is dinsdagmiddag dan ook van de kalender geschrapt. Dat gebeurde afgelopen zaterdag ook al met het treffen tegen Enter Vooruit.

De getroffenen binnen de Zutphense selectie zitten na overleg met de GGD in thuisquarantaine. Deze week zullen er in ieder geval geen trainingen plaatsvinden van het eerste elftal van Be Quick.

De trainingen en wedstrijden van de overige teams gaan wel gewoon door.

Heino

Heino komt zondag niet in actie in de eerste klasse tegen Tubantia. Bij de Hengelose club is één speler is positief getest en verder zijn er vier leden leden binnen de selectie met coronagerelateerde klachten. De spelers en begeleiders van het eerste elftal mogen de hele week niet op het sportcomplex komen. Volgende week maandag wordt de situatie opnieuw bekeken, meldt Tubantia op zijn website.

Afgelopen weekend kwamen in de regio Deventer de eerste elftallen van Lemelerveld, Davo en Be Quick ook al niet in actie vanwege corona.