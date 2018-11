Eerste elftal d’Olde Veste doet plicht tegen tweede keus

Het tweede elftal zag geen andere weg dan er met opgestroopte mouwen invliegen tegen het vlaggenschip. Dit tot grote frustratie van alles wat met het eerste te maken had op en rond het veld. Nick Kuiper kon uiteindelijk na een half uur toch de openingstreffer maken namens Olde Veste 1, maar die werd even later teniet gedaan door een frommelgoal.

Na rust vestigde invaller Penning alle aandacht op zich met een wonderschone treffer vanaf een meter of veertig. Uit de stuit nam hij de bal vol op de slof en het tweede kon echt aan een stunt gaan denken. Maar die fantasie werd hardhandig naar het voetbalkerkhof verwezen door Kevin de Vries. Uit een corner knalde hij het eerste weer langszij. Justin Kuiper benutte zelf een paar momenten later een versierde strafschop. In de slotfase was het wel gedaan met de ambities van het tweede van Olde Veste. Martijn Strijker de kers op de taart met een knap afstandsschot.