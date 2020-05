Eerste elftal OVC’21 verkast naar de zaterdag

De stap van het eerste team naar de zaterdag is het resultaat van een poll, gehouden onder de leden van 18 jaar en ouder. Het grootste deel van de leden - een percentage wordt niet genoemd - is er voorstander van dat het team van trainer Freek Goeree overstapt naar de vierde klasse van de zaterdagamateurs. Een klasse lager dan buurman OZC.

De bestuursleden Ronnie Huizing en Jos Legebeke beseffen dat de overstap gevoelig ligt, zeker bij de leden op leeftijd. ,,Ons voorstel om in ieder geval nog een seizoen op zondag te voetballen en de honderd vol te maken werd niet enthousiast ontvangen. De selectie was niet om te praten, dit signaal konden we niet negeren’’, meent Legebeke.

Het betekent dat zondagclub OVC'21 komend seizoen een vlaggenschip heeft op zaterdag. De overstap is aangekondigd bij de KNVB voor de vastgestelde datum (1 mei). Huizing: ,,Laat ik voorop stellen dat met het besluit om met het eerste elftal uit te komen op de zaterdag tegemoet is gekomen aan de wens van de eerste selectie. Een stijlbreuk en best een lastig verhaal, maar we zijn zorgvuldig te werk gegaan en kunnen iedereen recht in de ogen aankijken.’’