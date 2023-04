Eerste kampioen van de regio bekend, HHC haakt af en Flevo Boys doet goede zaken

Overzicht ZwolleDe weken van de waarheid zijn aangebroken in het amateurvoetbal. Goed nieuws voor Steenwijker Boys, want zijn kroonden zich tot kampioen van de vijfde klasse. Voor HHC Hardenberg lijkt een titel er niet meer in te zitten, want het verloor opnieuw en staat nu op een flinke afstand van koploper Katwijk. Degradatiekandidaat Flevo Boys deed betere zaken, zij wonnen met afgetekende cijfers van concurrent Buitenpost. Dat en nog veel meer in dit amateurvoetbaloverzicht, dat continu wordt aangevuld.

Tweede divisie

HHC Hardenberg maakte een slechte beurt in Haarlem. De nederlaag tegen Koninklijke HFC was verdiend en betekende dat de achterstand op koploper Katwijk is opgelopen tot acht punten. Veel meer dan een ereplaats zal er dit seizoen dan ook niet inzitten voor het team van Pascal Diender. HHC kwam door een verdedigingsfout snel op achterstand. In de slotfase besliste oud-GA Eagles-speler Eddachouri de partij.

Kon. HFC - HHC Hardenberg 2-0 (1-0). 15. Gerry Vlak 1-0, 86. Zakaria Eddachouri 2-0.

Zaterdag

Derde divisie

,,We zijn zo goed als veilig en dat voelt heel lekker. Ik sta hier dan ook met een grote glimlach”, reageerde Staphorst-trainer Karlo Meppelink na de 2-0 zege van zijn ploeg in en tegen Barendrecht. Staphorst verzamelde reeds 40 punten in de derde divisie en kan komende zaterdag tegen nummer twee GVVV uit Veenendaal handhaving definitief veiligstellen.

Kjelt Engbers knalde kort na rust tegen Barendrecht een vrije trap binnen. Nadat de nummer drie in de slotfase met tien man was komen te staan, na rood voor Danny Monster, besliste invaller Sander de Grote het duel.

,,In de eerste helft hadden we het na een kwartier spelen lastig”, zag Meppelink. ,,Gelukkig hield doelman Jorick Maats ons in die fase op de been. Op basis van de tweede helft denk ik dat wij de terechte winnaar zijn.”

Wat is nu de volgende doelstelling? ,,Het linkerrijtje. Dat was al onze insteek en dat zou heel gaaf zijn.”

Barendrecht – Staphorst 0-2 (0-0). 48. Kjelt Engbers 0-1, 83. Sander de Grote 0-2. Rode kaart: 78. Danny Monster (Barendrecht).

In de jacht op nog een seizoen derde divisie is Urk na vier ongeslagen duels onder trainer Hennie Spijkerman tegen een nederlaag aangelopen. De Urkers verloren met 3-1 bij FC Rijnvogels.

Urk kreeg in de eerste helft goede kansen om op voorsprong te komen. Met name dribbelkoning Lucas Tol liet ze liggen. Extra groot was dan ook de Urker deceptie, toen een voorzet van Rijnvogels (Julian Jansen) zomaar binnen waaide. Na rust scoorde Rijnvogels de tweede treffer (Victor van Montford) en leek Urk verslagen. De aansluitingstreffer van invaller Andreas Gnodde bracht de hoop voor een paar minuten terug. Met een rake kopbal bracht Rijnvogels speler Maarten Reijneveld dit al snel weer om zeep. Hij scoorde de 3-1 en dat was ook de eindstand in Katwijk.

Rijnvogels - Urk 3-1 (1-0). 35. Julian Jansen 1-0, 71. Victor van Montford 2-0, 81. Andreas Gnodde 2-1, 84. Maarten Reijneveld 3-1.

Vierde divisie B

Op eigen veld won Flevo Boys met 3-0 van concurrent Buitenpost. De degradatiekandidaat uit Emmeloord kende een droomstart tegen de Friezen. Binnen het kwartier stond de polderploeg met 2-0 voor door goals van Robin Zuidema en Ivar Span. Ook in het restant van de eerste helft speelde de thuisploeg de pannen van het dak, maar verder rendement bleef tot de rust uit. In de tweede helft speelde het onmachtig ogende Buitenpost meer aanvallend, maar Flevo Boys bleef met twee vingers in de neus overeind. Zelf verzuimde de ploeg de wedstrijd eerder te beslissen. Pas de laatste kans in de reguliere speeltijd werd tot de 3-0 gepromoveerd. Invaller Timon Rorije maakte een snelle uitbraak goed af. Flevo Boys pakt door de winstpartij drie belangrijke punten in z’n strijd directe degradatie te ontlopen.

Flevo Boys - Buitenpost 3-0 (2-0). 5. Robin Zuidema 1-0, 15. Ivar Span 2-0, 90. Timon Rorije 3-0.

Berkum heeft verdiend gewonnen van hekkensluiter HZVV: 1-2. De ploeg van Arno Hoekstra was met name de tweede helft heer en meester. ,,We hadden veel balbezit in de eerste helft, maar creëerden niet veel kansen”, aldus trainer Hoekstra. Toch kwam Berkum voor rust op een 0-1 voorsprong door Marc van der Meulen. In de tweede helft veranderde het spelbeeld niet, behalve dat Berkum toen wél tot uitgespeelde kansen kwam. Binnen vijf minuten kreeg Johnsen Bacuna twee enorme mogelijkheden, die hij niet om wist te zetten tot een doelpunt. Even later was het wel raak via Chris van der Meulen. Toen Jan Hup (HZVV) halverwege de tweede helft zijn tweede gele kaart te zien kreeg, leek de buit binnen voor Berkum. Hoekstra: ,,Door de rode kaart werden de ruimtes nog groter, waardoor we veel kansen konden creëren. Met een paar minuten te gaan maakten zij onverwachts de 1-2, waardoor het toch nog spannend werd. We hadden uit moeten lopen naar een hogere score, maar ik ben hartstikke blij met de drie punten. We weten dat het een lastige uitwedstrijd kan zijn tegen HZVV, dus dit is een prima overwinning.”

HZVV - Berkum 1-2 (0-1). 35. Marc van der Meulen 0-1, 58. Chris van der Meulen 0-2, 90. Alex Zomer 1-2. Rode kaart: 68. Jan Hup (HZVV, 2x geel).

d’Olde Veste’54 - SC Genemuiden (15.00)

Eerste klasse E

In het Drentse land hield asv Dronten de kans op een plaats in de nacompetitie intact. Gemakkelijk ging het niet voor de formatie van coach Patrick Posthuma, die pas in de tweede helft een overwicht had. Niet voor het eerst forceerde Yordi Schols de beslissing, dit keer uit een corner. Waarbij de aanhang al opgelucht was dat het verlossende doelpunt niet in blessuretijd viel, zoals twee weken geleden tegen SV Epe.

Noordscheschut - asv Dronten 0-1 (0-0). 77. Yordi Schols 0-1.

KHC blijft vriend en vijand verbazen met uitstekende resultaten. In de wedstrijd tegen titelkandidaat SVZW kreeg de ploeg van trainer Kenan Durmusoglu voor de pauze twee grote kansen, en was het meteen twee keer raak. Alp opende de score en stond aan de basis van de treffer van Smits. De Wierdense inhaalrace leverde na de pauze niets op, SVZW verspeelde de eerste plaats weer aan Quick’20.

KHC - SVZW 2-0 (2-0). 42. Burak Alp 1-0, 45. Boaz Smits 2-0.

In een wedstrijd met weinig kansen, veel fysieke duels en twee ploegen in degradatienood was het Achilles’12 die de overwinning over de streep trok. SVI komt daardoor diep in de problemen en kan rekenen op minimaal nacompetitie. De eerste helft was veel heen en weer gevoetbal met een lichte overhand van de club uit Hengelo, toch werd er gerust met een stand van 0-0. Het tweede bedrijf kwam overeen met het eerste, maar nu werd er wél gescoord. In minuut 56 verzilverde spits Rick Keizers zijn eerste kans. Na deze goal ging Achilles’12 wat meer achteroverleunen. Met succes, want de ploeg nam drie broodnodige punten mee en was na de wedstrijd in extase. SVI zit nog dieper in de penarie.

SVI – Achilles’12 0-1 (0-0). 56. Rick Keizers 0-1.

DOS Kampen - Heerenveen (15.00)

Voor zover het nog nodig was, gaf Go-Ahead Kampen tegenstander Epe het laatste zetje, terug naar de tweede klasse. Het eerste doelpunt van de gasten liet wat lang op zich wachten. Toen Maxwell van Dijk profiteerde van slecht ingrijpen van de doelman was het snel gedaan met de spanning. Topscorer Wilbert Wessels zorgde met twee treffers binnen tien minuten vlot voor helderheid: 0-3.

SV Epe - Go-Ahead Kampen 0-3 (0-0). 62. Maxwell van Dijk 0-1, 68. Wilbert Wessels 0-2, 75. Wessels 0-3. Bijzonderheid: SV Epe gedegradeerd.

Tweede klasse I

Be Quick’28 - FC Horst

Hatto Heim - DESZ

WVF had op eigen veld weinig moeite met OWIOS. Dankzij treffers van Ramon Beens - kopbal vlak voor rust - en invaller Dean Vreugdenhil, blijven de Zwollenaren in de race voor een plaatsje in de nacompetitie. ,,Lastige tegenstander, terechte zege”, aldus trainer Jacob Grooten. De ploeg uit Westenholte heeft aan de huidige vierde plaats voldoende, mits IJVV de tweede periode niet wint.

WVF - OWIOS 2-0 (1-0). 45+2. Ramon Beens 1-0, 73. Dean Vreugdenhil 2-0.

Unicum - IJVV (15.00)

Batavia’90 - ZAC (15.00)

Tweede klasse J

FC Meppel - Gramsbergen (15.00)

Oost

Derde klasse B

DSV’61 - Swift’64

Derde klasse C

VHK - Olympia’28

Avereest - SC Rouveen

FC Ommen klimt naar plek vier door Hattem met 4-0 terug te wijzen. Op de zege was niks aan te merken. De eerste twintig minuten was het van beide kanten erg onrustig. Nadat FC Ommen binnen een minuut twee keer scoorde was de wedstrijd voor rust eigenlijk al beslist. De doelpuntenmachine uit Hattem kreeg geen poot aan de trapper tegen de ploeg met de minste tegen goals. Freek Goeree was dan ook erg tevreden. ,,Het zat er een keer aan te komen dat Jesse de Lange zou scoren. Hij hikte er al weken tegen aan. Nu is de ban gebroken er zullen er zeker nog meer vallen.”

FC Ommen - Hattem 4-0 (2-0). 27. Jeffrey van Ommen 1-0 (eigen doelpunt), 28. Tom Simons 2-0, 51. Jesse de Lange 3-0, 58. De Lange 4-0.

ASC’62 - Dieze West

Hardenberg’85 - Zwolsche Boys

Heerde - SC Lutten

Derde klasse D

Bergentheim - Mariënberg

Stephan Bloemendal zag al na 45 tellen zijn plan in duigen vallen. ,,Als je vrije verdediger onder de bal door gaat, dan weet je dat het een lastige middag gaat worden. Daarlerveen is wel een ploeg die ik hoger inschat dan de onze. Ze weten onze kwetsbare plekken en daar maken ze goed gebruik van. We helpen ze ook nog bij de 2-0 door te verdedigen in de as. Daar profiteren ze daar gelijk van. Het is gewoon een hele goede ploeg. Nee, vandaag viel er niks te halen voor Bruchterveld.”

Daarlerveen - Bruchterveld 3-0 (1-0). 1. Abdullah Gökse 1-0, 57. Berkan Bozkurt 2-0, 74. Joell van Goor 3-0.

Kloosterhaar komt maar niet weg van de onderste plek. Tegen ATC’65 kwam de ploeg van Paul Ottenhof tekort. ,,Twee keer die Gigengack , zowel voor rust als na rust. Zij waren gewoon beter, ze hebben veel meer individuele kwaliteiten dan wij. Daarnaast waren we vandaag ook niet zo goed als de laatste weken. Het was een slechte wedstrijd, die heb je er soms ook tussen zitten. Dan wil het gewoon niet, al doen de jongens hun stinkende best.”

ATC’65 - Kloosterhaar 2-0 (1-0). 45. Mike Gigengack 1-0, 90. Gigengack 2-0.

Vierde klasse D

BAS heeft de aanval van concurrent SEH afgeslagen. De gasten uit Heerde kwamen na een klein kwartier op voorsprong, maar na een halfuur spelen zorgde Yuri van den Dikkenberg voor de gelijkmaker. De ploeg van Jeroen van den Berg kwam via Mike Geres op voorsprong, waarna die de 2-1 voorsprong niet meer uit handen gaf. BAS heeft door de overwinning een gat van vier punten geslagen met SEH. Met nog drie wedstrijden te spelen staat BAS op de derde plek.

BAS - SEH 2-1 (1-1). 14. Christijan Vonderman 0-1, 31. Yuri van den Dikkenberg 1-1, 52. Mike Geres 2-1.

Vierde klasse E

’s-Heerenbroek heeft de derby tegen Zalk overtuigend gewonnen. De ploeg van Freddie van den Burg won maar liefst met 7-1. ,,Elke wedstrijd is nu een finale. Het doelsaldo kan een belangrijke factor zijn aan het eind van het seizoen, dus we hameren erop om door te blijven gaan na een voorsprong. Dat hebben we hartstikke goed gedaan”, aldus een blije Van den Burg. Jonno Pruim was de man van de wedstrijd met vier doelpunten.

’s-Heerenbroek - Zalk 7-1 (2-1). 7. Jonno Pruim 1-0, 11. Michel Hamer 1-1, 20. Pruim 2-1, 56. Rob Henniphof 3-1, 73. Pruim 4-1, 84. Bjorn Wezenberg 5-1, 87. Wezenberg 6-1, 90. Pruim 7-1.

Reaal Dronten is hard op weg om handhaving in de vierde klasse veilig te stellen. Op bezoek bij HTC werd met 1-4 gewonnen. Oefenmeester Burak Yargan zag twee verschillende kanten van zijn ploeg: ,,Het was geen goede eerste helft. We hadden veel balverlies en maakten de kansen niet af, waardoor we het onszelf heel lastig maakten. Na rust zag ik een heel ander Reaal en konden we uitbouwen naar 1-4.”

HTC - Reaal Dronten 1-4 (1-1). 2. Richendly Richards 0-1, 20. 1-1, 51. Richards 1-2, 80. Tarik Ibrahim 1-3, 84. Richards 1-4.

Wilsum heeft een punt overgehouden aan de uitwedstrijd bij Wijthmen: 2-2. Trainer Christiaan Akse: ,,We waren slordig in de eerste helft, waardoor zij de betere kansen kregen.” Na rust kwam Wijthmen eerst op voorsprong. ,,We hebben wel vaker meegemaakt dat we van een achterstand terug kunnen komen, maar na de 1-2 vergaten we om door te drukken. Zuur dat het nog 2-2 wordt, want als je kijkt naar de uitslagen onze concurrenten had ik graag drie punten gehad”, aldus Akse.

Wijthmen - Wilsum 2-2 (0-0). 52. 1-0, 59. Daniël Niemeijer 1-1, 66. Noël Hofstede 1-2, 84. 2-2.

FC Ulu Spor - CSV’28 (15.00)

Bij VSW blijft de hoop om zesde te worden in de competitie vooralsnog in leven. VSW won tegen Kampen voor de derde keer op rij (4-1), waardoor de ploeg van Gerald Willems bovenaan staat in de derde periode. ,,Een terechte uitslag tegen een zeer zwakke tegenstander. Gezien de kansen hadden we wel met 10-1 moeten winnen”, zag Willems. VSW staat met nog zes wedstrijden te spelen 12 punten achter de veilige zesde plek. ,,Als we vanaf nu alles winnen dan is die positie nog steeds mogelijk, dus daar gaan we voor.”

VSW - Kampen 4-1 (3-1). 17. William van Oene 1-0, 19. Van Oene 2-0, 29. Van Oene 3-0, 40. 3-1, 77. Leon van der Kolk 4-1.

Meppel kleurt zwart-wit na de derbyzege van MSC, uit bij buurman Alcides. En dat ging niet op geniepige wijze - nee, gewoon met een stevige vijfklapper. Ook Bjorn Lefferts zag dat het al snel beslist was. ,,Iedereen was echt wel wat meer gespannen, maar we wilden meteen volle bak gaan. Dat deden we en we kwamen met een gelukje op voorsprong. We zijn goed doorgegaan en dan win je met 0-5 in de derby. Ja, dat is heel waardevol.”

Alcides - MSC 0-5 (0-2). 10. Bjorn Lefferts 0-1, 14. Jesse Bakker 0-2, 48. Yves Spruijt 0-3, 59. Roy Kuijers 0-4, 69. Tim Veenema 0-5.

Vierde klasse F

SVV’56 heeft een eenvoudige overwinning geboekt op hekkensluiter BZSV de Blauwwitters: 2-0. ,,Het was éénrichtingsverkeer. 75 procent van de wedstrijd hebben we de bal gehad, maar ook nu bleek weer dat we echt moeite hebben met scoren. We moeten echter vooral blij zijn met de drie punten. We hebben een pittige periode gehad, dus dan is dit heel goed voor ons. Dit geeft de jongens weer moed”, aldus trainer Jeroen Noordegraaf.

SVV’56 - BZSV de Blauwwitters 2-0 (0-0). 58. Kevin Prijs 1-0, 90. Robin Wessels 2-0.

,,Twee keer een vrije trap, twee keer een doelpunt.” Lemele-trainer Harry Warmelink zag dat zijn ploeg met 0-2 verloor van avc Heracles, maar Warmelink haalde vooral positieve punten uit de wedstrijd tegen de nummer vier: ,,Het was een mooi schaakspel met weinig kansen over en weer. Heracles was wel de betere partij, maar wij konden daar goed weerstand tegen bieden. We hebben een goede pot gespeeld, alleen wel verloren op standaardsituaties.”

Lemele - avc Heracles 0-2 (0-1). 45. Ramon Otte 0-1, 63. Mart Keizers 0-2.

Noord

Derde klasse A

SVM doet mooi mee voor plek drie, want Oudehaske, de woonplaats van Foppe de Haan, werd in Friesland op een 1-3 nederlaag getrakteerd. Nadat Chris Brendsen SVM op 0-2 had gezet, kwam Oudehaske even later met tien man te staan en toen kwam de zege niet meer in gevaar. Jan Venema was content met de zege. ,,Het verschil was te groot. Chris maakte er twee, maar die had er wel vijf kunnen maken. Ik ben blij dat we naar boven kunnen kijken en niet meer naar onderen. Prima overwinning.”

Oudehaske - SVM Marknesse 1-3 (0-1). 43. Chris Brendsen 0-1, 58. Brendsen 0-2, 73. Chris Hospes 0-3, 85. Jens Deden 1-3. Rode kaart. 60. Jelte Bijliam (Oudehaske).

Derde klasse D

Vitesse’63 won voor de vijfde keer op rij en doet weer volledig mee. Klaas Mijnheer vond het een heerlijke overwinning. ,,Het ging vooral in de eerste helft op en neer. Zij kregen drie goede kansen en die gingen er alledrie in. Wij raakten drie keer de paal. Na rust waren wij wel sterker en maakten dan ook verdiend de gelijkmaker én de winnende. Ruben Westert kreeg daarna nog twee goede kansen, eentje in het zijnet terwijl de keeper al gepasseerd was en de ander schoot hij over. Een mooie middag voor ons.”

Vitesse’63 - Hollandscheveld 4-3 (2-3). 12. Roy Strijker 0-1, 18. Lars Heuvelman 1-1, 25. Jan Hagen 1-2, 33. Peter Kuiper 2-2, 44. Luuc van Eck 2-3, 77. Ruben Westert 3-3, 85. Westert 4-3.

Op de valreep pakte DKB een puntje tegen Klazienaveen. Wouter Grendelman was de man die voor het puntje zorgde. DKB staat er prima voor en een langer verblijf in de derde klasse lijkt er aan te komen. Trainer Jan Otto Benjamins: ,,Op basis van passie en strijd was dit meer dan verdiend. We geloven er helemaal in dat handhaving mogelijk is. We gaan niet naar één jaar derde klasse weer terug naar de vierde. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan er vol voor en we staan er prima voor.”

Klazienaveen - DKB 1-1 (0-0). 59. Roan Bruinsma 1-0, 89. Wouter Grendelman 1-1.

Vierde klasse A

Nagele had een prima middag, want het won uit van het lastige Foarut. Remon Kappers zorgde voor de enige treffer. Nagele staat op een keurige derde plek en heeft dus nog kans op nacompetitie. Peter Wiesenekker zag dat zijn ploeg niet echt in de problemen kwam. ,,Het ging best gelijk op, alleen wij waren de gelukkige. Wij hebben ook niks weggegeven, dus wat dat betreft was de zege wel verdiend. En als ik de andere uitslagen bekijk, is het een mooie zege.”

Foarut - Nagele 0-1 (0-0). 70. Remon Kappers 0-1.

SVN’69 wint en doet daar mee hele goede zaken. Het verlaat de onderste plek en heeft weer zicht op de plekken er boven al zal nacompetitie nog wel lastig worden om te ontlopen. Rechtstreekse degradatie kan met een paar zeges voorkomen worden. Vooral de wedstrijd tegen Tonego over drie weken kan een belangrijk duel worden. David Leeuw ziet dat allemaal dicht bij elkaar staat. ,,Het worden nog vier finales, vooral de wedstrijd tegen Tonego wordt erg belangrijk. Er is weer hoop, dus wij gaan ervoor.”

SVN’69 - Delfstrahuizen 3-0 (1-0). 43. Joost Vriend 1-0, 67. Bastian Liemburg 2-0, 90. Niels Vriend 3-0.

Na zes nederlagen op rij kon Tonego eindelijk weer eens een punt bijschrijven. De polderderby tegen Creil-Bant eindigde in een 2-2 gelijkspel. Het zal nog een hels karwei worden om een tweede degradatie op rij te voorkomen. Tonego-coach Klaas Jongsma heeft daar wel vertrouwen in. ,,Ik zag vandaag weer beleving, inzet en strijd. Dat is de basis.’' De ploeg uit Luttelgeest neemt het volgende week op tegen Delfstrahuizen, de nieuwe club van Jongsma.

Tonego - Creil-Bant 2-2 (1-1). 21. Jelle Loosman 1-0, 19. Sjoerd Tuinhof 1-1 (strafschop), 70. Luuk Veendrick 1-2, 80. Frank Wentink 2-2.

Jan Jonkers de trainer van Tollebeek zag zijn ploeg verlies van een beter Franeker. ,,De eerste helft waren ze beter dan wij. De tweede helft was iets gelijkwaardiger, alleen we creëerden geen kansen en dan houdt het op. We voetballen wel aardig, maar als je niet voor de goal komt, dan wordt het lastig.” Tollebeek ziet het gat naar boven groter worden en blijft op plek vijf.

Franeker - Tollebeek 2-0 (1-0). 20. Tjitte Sijbesma 1-0, 85. Jay de Vries 2-0.

Vijfde klasse A

Espel - Bakhuizen 1-1, Ens - NOK 4-2.

Vijfde klasse G

Feest in Steenwijk! Steenwijker Boys is vanmiddag kampioen geworden van de vijfde klasse G, door Bargeres met 0-3 te verslaan in eigen huis. Het ‘vriendenteam’ uit Steenwijk had aan één puntje genoeg, maar nam het zekere voor het onzekere. Na 16 minuten opende Jordy Blijham de score, waarna Lars Rijke na een half uur de score verdubbelde. In de tweede helft liet Steenwijker Boys de teugels wat vieren, wisselde het door en maakte Lucas Kloeten er nog schitterend 0-3 van. Een glunderende afzwaaiende trainer Klaas van der Veen: ,,Dit is een absolute teamprestatie van een team dat alles voor elkaar over heeft. Dik en dik terecht.”

Bargeres - Steenwijker Boys 0-3 (0-2). 16. Jordy Blijham 0-1, 30. Lars Rijke 0-2, 88. Lucas Kloeten 0-3.

Steenwijk - Tiendeveen 3-0 , SVBS’77 - VCG 0-1.

Vrouwen

Topklasse

Bij de vrouwen van Be Quick’28 is het gehoopte schokeffect uitgebleven. Twee weken geleden werd trainer Edward Sijahailatua vanwege tegenvallende resultaten en onvoldoende vertrouwen ontslagen, maar ook onder leiding van Anouk Bourgonje en Monique Plaggenborg werd niet gewonnen. Nummer elf Eldenia was met 4-2 te sterk. Be Quick staat nu op de negende plek, één punt boven de gevreesde nacompetitieplek.

Eldenia - Be Quick’28 4-2 (1-1). 32. 1-0, 44. Maud Asbroek 1-1, 58. 2-1, Pien Hindriksen 2-2, 3-2, 4-2.

Zondag

Vierde divisie A

HBS - Alcides.

Tweede klasse I

Lemelerveld - AZC.

Tweede klasse J

SC Emmeloord - Zuidwolde

LSC 1890 - EMMS

VENO - Beilen

Oost

Vijfde klasse E

Batavia’90 - Wesepe, Go Ahead Deventer - SV Zwolle, Terwolde - DAVO, Vilsteren - SV CCW’16.

Noord

Derde klasse A

Trinitas - Oranje Zwart

Mildam - Steenwijker Boys

FC Oldemarkt - Ruinen

RKO - Dwingeloo

Wacker - Steenwijkerwold

Vierde klasse A

Ruinerwold - Havelte (za 19.00)

De Blesse - IJhorst

SC Balkbrug - USV.

Vijfde klasse A

Kuinre - Blauwhuis.

Vijfde klasse B

BEW - Giethoorn, FC Fochteloo - Scheerwolde, Wapserveen - Blankenham.

