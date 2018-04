Eerste nederlaag van 2018 komt Steenwijk duur te staan

Trainer Peter Pot zag het al een beetje verkeerd gaan in de warming-up. ,,Ze komen een half uur voor het begin aankakken. Er straalde niks van uit. Elke keer te laat, slap beginnen en slap eindigen.’’ Pesse, tiende in de stand, draaide de score om na de openingstreffer van Davy Kuurman.

Steenwijk zag Veno passeren, het team uit Vollenhove won met 0-4 in Ruinen. Trainer Ton Ernst: ,,Compliment aan de terreinknecht daar, wat een geweldige accommodatie. We hebben weinig weggegeven en als we het wat slimmer hadden uitgespeeld had de scoren hoger kunnen oplopen.’’ Veno (18-39) heeft een verliespunt meer dan koploper Oldeholtpade (19-43). Steenwijk volgt (18-37).