Eerste overwinning voor Sparta Nijkerk en VVOG, CSV Apeldoorn beleeft dramastart

derde divisie Met alleskun­ner Yavuz als linksback komt DVS’33 niet langs SteDoCo: ‘Voor nu is hij een prima oplossing’

DVS’33 is tegen SteDoCo nog zichtbaar in de opbouwfase: 0-0. Met de middenvelders Maarten van Dijk en Eren Turan Yavuz in de verdediging is trainer Peter Wesselink nog duidelijk zoekende naar zijn ideale formatie. „Maar ik ben tevreden over wat we hebben laten zien.”

21 augustus