Eerste periodetitel is voor Nieuwleusen, Bruchterveld wint derby

Het betekende feest voor Nieuwleusen, terwijl SC Lutten voor het eerst dit seizoen onderuit ging. Voor Nieuwleusen-trainer Jeroen Elzinga was het winnen van de periodetitel een verrassing. Zijn ploeg profiteerde namelijk van een uitglijder van ZZVV. ,,We hoorden na onze eigen wedstrijd dat Klazienaveen voor stond tegen ZZVV. Zij begonnen een half uur later, dus we konden na onze eigen wedstrijd mooi die livestream. Aangezien we de periodetitel niet meer in eigen handen hadden, gingen we er al niet meer vanuit. Maar we hebben het zeker goed gevierd, een mooie mijlpaal.”