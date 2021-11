Eerste puntenverlies voor d’Olde Veste, VENO herstelt zich na rust

OverzichtHet is even schrikken voor spelers van VENO: een boze trainer in de rust. Maar Marcel Post heeft er alle reden toe. ,,Op kunstgras moet je gewoon veel alerter zijn. Het spel gaat sneller en dat hadden wij te laat in de gaten.” De ploeg speelt met 1-1 gelijk.

Op het veld van GAVC speelt tweedeklasser VENO in het eerste bedrijf niet goed. Post: ,,We waren bij veel situaties te laat, reageerden gewoon niet scherp genoeg. En onderling werd er wat gemopperd.” De manier waarop de trainer zijn ploeg in de rust toespreekt, sorteert effect. Na een uur spelen maakt Roy Visscher de dik verdiende 1-1. ,,GAVC is daarna amper nog over de middenlijn geweest, terwijl wij nog een stuk of vier kansen kregen op de winst. Op basis van de tweede helft was die winst verdiend geweest, maar op basis van wat we vóór rust hebben laten zien is een punt wel terecht.”

In 1E op zaterdag baalt de ploeg met de meest voetballende intenties van het resultaat. Want waar koploper d’Olde Veste probeert te voetballen, doet tegenstander Winsum er het nodige aan om dat voetballen onmogelijk te maken. Dat het duel dus eindigt in 0-0, is niet zo verrassend. En door die 0-0, lijdt trainer Dick Krommenhoek voor het eerst dit seizoen puntverlies.

,,Zonde, want uiteindelijk had hier natuurlijk meer ingezeten. Toch konden we, zoals eerder dit seizoen tegen Broekster Boys wél lukte, het dit keer niet opbrengen er alsnog doorheen te voetballen.” Kort voor tijd schiet Maikel Toeter een vrije trap op het dak van het doel en is ook Jeffrey Dijkstra nog dichtbij de 0-1. Ondanks de teleurstelling, toont Krommenhoek zich een realist. ,,Je weet dat teams zich instellen op een treffen met de koploper. Maar in mijn beleving moet je dan hetzelfde doen als je daarvoor hebt gedaan. Die bal moet snel rond, je moet zoeken naar een opening. Dat is nu onvoldoende gebeurd. Dat we een keer punten zouden morsen, hoort erbij en komt niet als een verrassing. Maar hopelijk kunnen we bij de inhaalwedstrijd tegen WHC weer gaan voor drie in plaats van één.”

Net als bij d’Olde Veste staat er na negentig minuten ook een brilstand op het bord bij NEC Delfzijl – FC Meppel. Voor de ploeg van Jarrisch Keizer is het in 2J de tweede wedstrijd op rij dat het geen goal tegen krijgt, maar zelf ook niet weet te scoren. Dit laatste komt doordat onder anderen Hugo Bisschop en Pim ten Voorde een grote kans om de 0-1 te maken laten liggen. In hetzelfde 2J heeft het DESZ van trainer Pim Kaagman een stuk minder moeite om het net te vinden. Dankzij goals van Tom Kisjes, Frank Kuurman (2x) en Arjan Krabbe wordt het tegen Bedum 4-0.

Uitslagen





Zaterdag

Oost

3C

Olympia’28 – DSV’61 1-0

Rouveen – Elspeet 3-1

4D

VHK – Zalk 1-2

Noord

1E

Winsum – d’Olde Veste 0-0

2J

NEC Delfzijl – FC Meppel 0-0

DESZ – Bedum 4-0

3A

Willemsoord – Scharnegoutum’70 0-4

3D

SVN’69 – SV Nieuwleusen 1-2

Vitesse’63 – Hollandscheveld 2-2

5G

SVBS’77 – MSC 0-3

Steenwijk – NKVV afgelast

Alcides – Espel 2-1

Steenwijker Boys – Blokzijl 4-1

Zondag

Noord



2K

GAVC – VENO 1-1

3D

HODO – USV afgelast

Olyphia – Oranje Zwart 3-1

Protos – FC Oldemarkt afgelast

Steenwijkerwold – Trinitas 1-1

4A

Ruinerwold - Havelte 0-2

Steenwijker Boys – Smilde’94 3-3

Wacker – VWC 5-0

5A

Giethoorn – Blankenham 3-2

Scheerwolde – SV Hoogersmilde 1-4

IJhorst – Stânfries 1-1

Kuinre vrij