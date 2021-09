Eerste puntverlies in Vriezenveen brengt koploper Urk niet van de leg

HOOFDKLASSE Alcides katapul­teert zichzelf met grote zege naar kopgroep in de hoofdklas­se

5 september Op het moment dat Max Verstappen op weg was naar de Formule 1 zege op Zandvoort, gaf Alcides plankgas in de thuiswedstrijd tegen SDO. Het werd maar liefst 6-1 voor de Meppelers. ,,En dat was zeker niet geflatteerd”, aldus trainer Wilko Niemer.